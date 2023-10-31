استشهد نحو مئة مدني وأصيب مئات آخرون جراء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن الاحتلال ألقى على حي كامل في المخيم ستّ قنابل تزن الواحدة منها طناً واحداً ما أدى إلى تدمير الحي بالكامل.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا بين شهيد وجريح تصل إلى 400، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 100، مشيرة إلى أن الاحتلال دمّر ما يقارب من 30 منزلاً.

وأظهرت صور ومشاهد فيديو من المخيم، مئات الفلسطينيين المدنيين يحاولون نقل الجرحى إلى المستشفيات، والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأشارت مصادر في المستشفى الإندونيسي في القطاع إلى أن عدداً كبيراً من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، "وبسبب عدم وجود أسرّة كافية فإن عدداً كبيراً من الجرحى لا يزالون على الأرض".

وقبل نحو أسبوعين ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة كبيرة أدت إلى استشهاد نحو 500 فلسطيني، بعد استهدافها المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على غزة بلغ نحو 5825، مشيرة إلى أن الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين.

ومنذ 25 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.