سياسة
2 دقيقة قراءة
هُدم الحي فوقهم.. مئات الضحايا جلّهم نساء وأطفال بمجزرة إسرائيلية بجباليا
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أدت إلى استشهاد نحو 100 مدني فلسطيني وإصابة مئات آخرين.
هُدم الحي فوقهم.. مئات الضحايا جلّهم نساء وأطفال بمجزرة إسرائيلية بجباليا
الاحتلال أزال حياً كاملاً عن الوجود وهدمه على رؤوس ساكنيه / صورة: أنس الشريف
31 أكتوبر 2023

استشهد نحو مئة مدني وأصيب مئات آخرون جراء مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن الاحتلال ألقى على حي كامل في المخيم ستّ قنابل تزن الواحدة منها طناً واحداً ما أدى إلى تدمير الحي بالكامل.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا بين شهيد وجريح تصل إلى 400، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء وصل إلى 100، مشيرة إلى أن الاحتلال دمّر ما يقارب من 30 منزلاً.

وأظهرت صور ومشاهد فيديو من المخيم، مئات الفلسطينيين المدنيين يحاولون نقل الجرحى إلى المستشفيات، والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأشارت مصادر في المستشفى الإندونيسي في القطاع إلى أن عدداً كبيراً من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، "وبسبب عدم وجود أسرّة كافية فإن عدداً كبيراً من الجرحى لا يزالون على الأرض".

وقبل نحو أسبوعين ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة كبيرة أدت إلى استشهاد نحو 500 فلسطيني، بعد استهدافها المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على غزة بلغ نحو 5825، مشيرة إلى أن الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين.

ومنذ 25 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us