سياسة
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مركز تركي: الادعاء بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في غزة تلاعب غير صحيح
كشف مركز تركي عن أن إسرائيل تتلاعب من خلال بثّ إشاعات تشير إلى أنها لا تستهدف المدنيين العزّل في قطاع غزة.
مركز تركي: الادعاء بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في غزة تلاعب غير صحيح
مركز تركي: الادعاء بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في غزة تلاعب غير صحيح / صورة: AA
31 أكتوبر 2023

قال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، الثلاثاء، إن الادعاء بأن "إسرائيل لا تستهدف السكان المدنيين في غزة"، غير صحيح.

وأوضح المركز أن الادعاءات جاءت أيضاً بناءً على صور نشرها حنانيا نفتالي وهو مسؤول الإعلام الرقمي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لكنها غير صحيحة".

وحسب المركز، فإن "الادعاء الذي جاء تحت عنوان "شاطئ غزة اليوم في دير البلح. إسرائيل لا تستهدف السكان المدنيين في غزة"، ونشرت إلى جانبه عدة صور، قد صعد إلى الواجهة وانتشر بشكل متكرر خلال الفترة الماضية في إطار المعلومات المضللة التي ينشرها نفتالي منذ بدء الحرب على غزة، وهو عبارة عن "تلاعب".

وقال المركز "نُشرت الصور لخلق تصور بأنه "لا يوجد أي هجوم ضد المدنيين، فالناس يسبحون في البحر ويمرحون في غزة"، لكن الصور التُقطت فعلياً في 29 أكتوبر/تشرين الأول عندما استخدم سكان غزة، الذين قطعت إسرائيل المياه والكهرباء عنهم، مياه البحر لأغراض التنظيف والغسيل والاستحمام".

وأكد المركز أن وكالة الصحافة الفرنسية نشرت الصور في اليوم ذاته مع تعليق "فلسطينيون يغسلون ملابسهم وأطباقهم ويستحمّون بمياه البحر بسبب نقص المياه العذبة والكهرباء، على شاطئ دير البلح جنوب قطاع غزة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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