أدى قطع إسرائيل للاتصالات إلى عزل أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، من دون أي اتصال مع بعضهم ومع العالم الخارجي.

وفوجئ سكان القطاع المحاصر، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن هواتفهم المحمولة غير مزودة بشبكة الإنترنت.

وفي حين اعتقد البعض أن المشكلة مؤقتة وقصيرة، سرعان ما أصبح من الواضح أنه كان هناك انقطاع كامل للاتصالات في جميع أنحاء القطاع، حيث لا هواتف ولا إنترنت، بينما كانت القنابل الإسرائيلية تنهمر في ظلام الليل.

وكان من بين أولئك الصحفية هند الخضري، التي روت للأناضول لحظات الخوف والرعب مثل ملايين الفلسطينيين الآخرين في القطاع، إذ انعزلوا تماماً عن أحبائهم وعن العالم.

وقالت الخضري: "شعرت بالرعب لأنني لم أكن أعرف أي شيء عن عائلتي.. لم أتمكن من سماع سوى انفجارات متواصلة".

ولم يكن لدى الخضري، وهي مستخدمة نشطة لمنصتي X وInstagram ولها آلاف المتابعين، أي وسيلة لإخبار العالم بما يمر به الملايين من سكان غزة، وهو الأمر الذي كانت تفعله باحترافية كل يوم.

ومع ذلك، فقد وفّرت التكنولوجيا مخرجاً، إذ تلقت الخضري بطاقة eSIM (الشريحة الإلكترونية) من صديقتها الكاتبة والناشطة المصرية ميرنا الهلباوي.

وتتيح بطاقة eSIM للمستخدمين خيار تنشيط خطة البيانات الخلوية لشبكة الهاتف المحمول، من دون الحاجة إلى وجود بطاقة SIM فعلية.

واستُعيدت خدمات الإنترنت في غزة بعد قرابة 48 ساعة، لكنها لا تزال غير منتظمة وغير موثوقة.

وشريحة "eSIM"، تقدّم مزايا شريحة الاتصال التقليدية نفسها وتتبع شركة اتصالات من البلد الصادرة عنه، لكنها شريحة رقمية، تتألف من رمز يجري إدخاله في إعدادات الهاتف الذكي.

وعند استخدام الشريحة الرقمية في قطاع غزة، فإنها تُستخدم من خلال القيام بتفعيل خدمة التجوال الدولي (Roaming)، على أي شبكة تظهر على الهاتف المتنقل، سواء كانت شبكة فلسطينية أم إسرائيلية أو مصرية.

وقالت الخضري إن الاتصالات تستمر في العمل والتوقف، ولهذا السبب كانت تعتمد على شريحة eSIM الخاصة بها، "لقد أثبتت شرائح eSIM أهمية كبيرة في ربط الفلسطينيين بالعالم".

"من الناس إلى الناس"

ميرنا وشقيقتها يارا الهلباوي كانتا من بين الناشطين حول العالم، الذين كانوا يبحثون عن طرق للمساعدة في إعادة الاتصالات للفلسطينيين في غزة.

ومثل كثيرين آخرين، كانتا تضغطان في البداية أيضاً من أجل مطالبة الملياردير إيلون ماسك بتوفير خدمات الإنترنت الخاصة بشركة ستارلينك في غزة.

وعندما ذهبت تلك الدعوات أدراج الرياح ومرور الوقت، بدأتا البحث عن خيارات أخرى؛ ثم فكرت الشقيقتان الهلباوي في خدمات التجوال.

لقد بدأتا ببطاقتي eSIM جرى شراؤهما من أوروبا وأرسلتاهما إلى شخصين يعرفانهما في غزة.

وقالت يارا: "بمجرد أن تأكدنا من أن الأمر يعمل، بدأنا الاتصال (للتحقق) مما إذا كان المزيد من الأشخاص يرغبون في توصيل الأشخاص عبر شرائح eSIM الإلكترونية".

وفي غضون 24 إلى 48 ساعة فقط، تلقت الأختان أكثر من 2000 شريحة eSIM كتبرعات، وتمكنتا حتى الآن من توفير أكثر من 1000 شريحة لسكان غزة.

كانت الأولوية للصحفيين والطاقم الطبي، لكنهم الآن يوزعونها على الجميع.

"هذه مبادرة قام بها الناس.. لقد انتقلنا من الناس إلى الناس وأعادوا نوعاً ما إيماننا بالإنسانية"، وفق يارا.

"إيجاد حلول" لسكان غزة

بشار شاهين، وهو أردني يعمل بمسمى مدير تسويق، ويعيش في العاصمة السعودية الرياض، يدير حملة مماثلة لتوفير شرائح eSIM للفلسطينيين.

وقال: "لقد بدأت مع رجل واحد في قطاع غزة.. كنت أرسل له شرائح eSIM وكان يوزعها على زملائه والصحفيين"، وقال للأناضول في مقابلة بالفيديو: "الدائرة أصبحت أكبر".

وأوضح شاهين أنهم تلقوا الآلاف من شرائح eSIM كتبرعات، ويعملون الآن مع أربعة أشخاص للتعامل مع عملية التوزيع.

وقال: "المشكلة الرئيسية هي أن معظم بطاقات eSIM تعمل فقط على الأجهزة المتخصصة أو الأحدث مثل iPhone X و11 أو هواتف Android الجديدة".

وأضاف أنهم كانوا يتلقون في البداية شرائح eSIM مع "باقات أسبوعية"، لكن الآن أصبح الناس يرسلون المزيد مع باقات شهرية، "إذ يحصل كل شخص على 30 غيغابايت صالحة لمدة شهر واحد".

ولفت شاهين إلى إن الأشخاص الذين حصلوا على شرائح eSIM الإلكترونية، "يعلمون الآن أن لديهم خياراً" حتى لو قُطع الإنترنت.

وأضاف: "الآن يعلمون (الفلسطينيون) أن لديهم أشخاصاً خارج غزة سيفعلون أي شيء لمساعدتهم.. سنضع الخيارات أمام أشقائنا في غزة.. وسنوفر لهم الحلول لحل هذه المشكلات".