سياسة
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أردوغان يفتتح مركزاً لإنتاج "لقاح التهاب الكبد A" في أنقرة
افتتح  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مركز "KeyVac" لإنتاج "لقاح التهاب الكبد A" بالعاصمة أنقرة. وأشار إلى أن تركيا ستكون الدولة الرابعة عالمياً في إنتاج اللقاح بحسب المواصفات العالمية.
أردوغان يفتتح مركزاً لإنتاج "لقاح التهاب الكبد A" في أنقرة
أردوغان يفتتح مركزاً لإنتاج "لقاح التهاب الكبد A" في أنقرة / صورة: AA
31 أكتوبر 2023

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في حفل افتتاح مركز لإنتاج "لقاح التهاب الكبد A" بالعاصمة أنقرة.

وخلال كلمة ألقاها الرئيس أردوغان في حفل افتتاح مركز "KeyVac" لإنتاج "لقاح التهاب الكبد A" بأنقرة، أكد أنّ إنتاج اللقاح سيكون في تركيا وفقا للمعايير الدولية.

وأشار أنّ تركيا ستكون الدولة الرابعة عالميا في إنتاج اللقاح بحسب المواصفات العالمية، وستكون منتجة لها بدلا من استيرادها من الخارج.

وأوضح الرئي س التركي أنّ افتتاح المصنع سيحقق قيمة مضافة للقطاع التكنولوجي في تركيا وسيساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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