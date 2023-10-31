قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل إن الاحتلال الإسرائيلي لم يستوعب حتى الآن صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غلاف غزة.

جاء ذلك خلال لقاء خاص أجراه مشعل، مساء الثلاثاء، مع قناة TRT عربي التركية.

وأضاف مشعل أن الصدمة التي أصابت الاحتلال الإسرائيلي أهانته وأعادته 75 عاماً إلى الوراء ودمرت فرقة غزة، ولذلك يحاول الاحتلال الانتقام من المدنيين بعد خسارته في ميدان المعركة.

وأشاد مشعل بالمقاومة الفلسطينية، موضحاً أن أهل غزة المحاصرون منذ سنوات استطاعوا صناعة أسلحتهم بأيديهم لمواجهة الاحتلال.

وأوضح مشعل أن لدى المقاومة الفلسطينية معلومات عن عدد الطائرات التي وصلت إلى الاحتلال من القواعد الأمريكية والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين العزل، إذ استشهدت عائلات بأكملها ومسح قيدها من السجل المدني.

وذكر أن فصائل المقاومة على علم بالخطط الإسرائيلية للتوغل في قطاع غزة، مؤكداً أن الاحتلال يحاول إيجاد خطّ رجعة بعدم الإعلان عن التوغل أو الحرب البرية الشاملة.

وقال: "حريصون على كل مدني محتجز لدينا ولم نتقصد أن نأخذه، لكن الضباط والجنود سيبقون أسرى عندنا حتى نحقق أهدافنا".

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يعطي رسالة مفادها أن القدس والأقصى لا غنى عنهما كما لا غنى عن كل فلسطيني.

ودعا مشعل لإيصال رسالة واضحة إلى العواصم الغربية وإلى البيت الأبيض بأن دماء أطفال جباليا وأطفال غزة لن توصل بايدن إلى البيت الأبيض بل ستقذفه إلى قارعة الطريق.

وشدد على أنه على الجميع أن ينتصر لدماء غزة، مؤكداً أن عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول فتحت طريقاً نحو إزالة إسرائيل.

إشادة بموقف تركيا

كما أشاد مشعل بالموقف التركي، قائلاً: "تركيا لها تاريخ في القدس وغزة وفلسطين.. نثمّن موقف الرئيس أردوغان مما يحدث في غزة".

ودعا مشعل الجاليات العربية في العالم إلى أن تضغط على الرئيس الأمريكي لإيقاف الحرب، كما طالب الجماهير العربية في الدول كافة بالنزول إلى الشوارع للتنديد بالعدوان على غزة.

ولليوم الـ25، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، واستشهد إجمالاً أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، بينما أصيب نحو 21543، كما استشهد 122 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما أسفرت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس وفصائل فلسطينية أخرى رداً على الانتهاكات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1538 إسرائيلياً وإصابة 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت حماس ما لا يقل عن 239 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع.