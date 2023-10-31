سياسة
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أمينة أردوغان: نهدف إلى إنشاء نمط حياة خالٍ من النفايات
قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إنهم أنشؤوا مؤسسة صفر نفايات من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت من مشروع صفر نفايات على المستويات كافة، وإن المؤسسة تهدف إلى إنشاء نمط حياة خالٍ من النفايات محلياً وتشجيع هذه الممارسة على المستوى الدولي.
أمينة أردوغان: نهدف إلى إنشاء نمط حياة خالٍ من النفايات
أمينة أردوغان: نهدف إلى إنشاء نمط حياة خال من النفايات / Others
31 أكتوبر 2023

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إنهم أنشؤوا مؤسسة صفر نفايات من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت من مشروع صفر نفايات على المستويات كافة، وإن المؤسسة تهدف إلى إنشاء نمط حياة خالٍ من النفايات محلياً وتشجيع هذه الممارسة على المستوى الدولي.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، في برنامج تحت عنوان: "تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع" في إطار "يوم المدن العالمي" استضافته بلدية أوسكودار بإسطنبول برعاية رئاسة الجمهورية التركية.

وأشارت إلى أن "مشروع صفر نفايات الذي بدأناه في تركيا منذ ست سنوات دليل واضح على هذه الإمكانية لنا، وأن الإنجازات التي حققناها في بلادنا تجاوزت الحدود وأدت إلى ولادة حركة عالمية".

ويقوم مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول عام 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغيّر المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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