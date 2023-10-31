سياسة
2 دقيقة قراءة
لقاءات واتصالات متواصلة لرأس الدبلوماسية التركية من أجل فلسطين
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجموعة من الاتصالات مع عدد من المسؤولين والوزراء بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
لقاءات واتصالات متواصلة لرأس الدبلوماسية التركية من أجل فلسطين
لقاءات واتصالات متواصلة لرأس الدبلوماسية التركية من أجل فلسطين / صورة: AA
31 أكتوبر 2023

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجموعة من الاتصالات مع عدد من المسؤولين والوزراء بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، فقد تحدث الوزير فيدان هاتفياً مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبحث معه الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما تحدث فيدان هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه تطورات الأوضاع في فلسطين.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تركيا اليوم الأربعاء، ليلتقي وزير الخارجية التركي ويبحثان الأوضاع في قطاع غزة، والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ولليوم الـ25، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، واستشهد إجمالاً أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، بينما أصيب نحو 21543، كما استشهد 122 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعاً متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us