أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجموعة من الاتصالات مع عدد من المسؤولين والوزراء بهدف مناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، فقد تحدث الوزير فيدان هاتفياً مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبحث معه الوضع الإنساني في قطاع غزة.

كما تحدث فيدان هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه تطورات الأوضاع في فلسطين.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تركيا اليوم الأربعاء، ليلتقي وزير الخارجية التركي ويبحثان الأوضاع في قطاع غزة، والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ولليوم الـ25، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، واستشهد إجمالاً أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، بينما أصيب نحو 21543، كما استشهد 122 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعاً متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب"، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع.