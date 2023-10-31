سياسة
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بوليفيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
أعلنت بوليفيا، الثلاثاء، أنها "قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
بوليفيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
بوليفيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل / صورة: Reuters
31 أكتوبر 2023

أعلنت بوليفيا، الثلاثاء، أنها "قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" بسبب تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمتحدثة باسم الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا ونائب وزير الخارجية فريدي ماماني.

وقال ماماني إنهم قرروا عقد هذا المؤتمر الصحفي بسبب التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مضيفاً: "قررت بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".

وأشار إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال: "ترفض بوليفيا جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار "على الفور"، مضيفاً: "الهجوم العسكري وغير المتناسب الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة يهدد السلام الدولي ويجب إدانته بنفس الطريقة. وينبغي عدم منع دخول الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية إلى غزة".

ومنذ 25 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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