أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38.

وقالت النقابة في بيان على منصة فيسبوك "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد 25 صحفياً فلسطينياً و13 من العاملين في قطاع الإعلام، نتيجة قصف جيش الاحتلال".

وأردفت: "إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفياً واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، الذي نتج عنه قتل زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده الأصغر".

وأضافت: "هذه الأفعال الشنيعة امتداد لسياسة ممنهجة لاستهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، قتل الجيش الإسرائيلي 55 صحفياً فلسطينياً منذ عام 2000 وحتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مايو/أيار 2022".

وتابعت: "قطع الاحتلال كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة. وما زال الاتصال محدود ويتعرض لتعطيل وتشويش مما يتيح لإسرائيل تنفيذ مجازرها في الظلام، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام العالمية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، استشهد فيها أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وأصيب نحو 21543. كما استشهد 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.