استشهد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتَي جنين وطولكرم شمالي الضفة الأربعاء، ما يرفع إجمالي الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 130 شخصاً.

​​​​​​​وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"ارتقاء 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم 3 في جنين والرابع في طولكرم، وهو مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وقالت مصادر طبية بمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمقتل المواطن مجدي زكريا يوسف عواد (65 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في الرأس، علماً بأنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة المواطن عواد بالرصاص بجروح حرجة، نقل إثرها إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

واعتدت القوات على الأسير المحرر كساب زقوت قبل اعتقاله في الحي الشرقي، كما ذكر شهود عيان، أن قوة خاصة اقتحمت بلدة فرعون واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت حملة مداهمات طالت عدة منازل في بلدة بيت أمر، شمال الخليل واعتقلت أربعة أشخاص.

كما اعتقلت القوات ثلاثة أشخاص على الأقل، لدى اقتحامها عدة مناطق في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، حسبما أفادت به مصادر محلية.

وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن الطائرات المسيّرة قصفت بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة. وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا "استشهاد شابين متأثرَين بجراحهما الخطيرة".

وأفادت (وفا) بانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال محولات الكهرباء وشهدت الاتصالات والإنترنت تشويشاً.

كما أزالت الجرافات حواجز عند مدخل مخيم جنين تمهيداً لاقتحامه، وحوّلت القوات عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.

وفي مدينة جنين، أفادت وفا بأن "قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".

وأطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقله إلى المستشفى.

وأفادت مصادر طبية لوفا بأن "قوات الاحتلال استهدفت مستشفى جنين الحكومي بوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، خاصة شارع مهيوب وحي الجابريات ومنطقة الأبراج وحي الهدف وخلة الصوحة وطلعة الغبز، وفرضت حصاراً على المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية أباتشي والمسيّرات في سماء المدينة".

وداهمت القوات عدة منازل واعتدت على مواطن بالضرب المبرح، بعد مداهمة منزله في جنين. وشرعت الجرافات بتدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف عدة شوارع، وتحطيم سيارات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي حي الجابريات في المدينة، وداهمت منزل أمين سر إقليم حركة فتح في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع نجله أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت 70 فلسطينياً على الأقلّ بالضفة الغربية فجر الأربعاء، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 1830 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل، انطلقت عشرات المسيرات في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، توجهت نحو نقاط التماس وتخللها اندلاع مواجهات، رفضاً لجرائم الاحتلال ومجازره بحق غزة، ومؤكدة وحدة الدم والمصير الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل وغزة.

ونددت المسيرات الحاشدة بمجزرة جباليا واستمرار العدوان على قطاع غزة، ونادت بالإضراب الشامل منذ هذه اللحظة في جميع أرجاء الضفة المحتلة.