سياسة
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تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيرَيهما في إسرائيل احتجاجاً على "مجازر غزة"
استدعت تشيلي وكولومبيا الثلاثاء سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجاً على المذابح والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والعقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين.
تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيرَيهما في إسرائيل احتجاجاً على "مجازر غزة"
الجيش الإسرائيلي يشن منذ 26 يوماً حرباً على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

قررت تشيلي وكولومبيا الثلاثاء استدعاء سفيرَيهما لدى إسرائيل رفضاً للمجازر الإسرائيلية وانتهاكها القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

واتّهمت تشيلي الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" في غزة، في حين اتّهمته كولومبيا بارتكاب مجزرة في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنّها استدعت السفير خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".

وأدانت سانتياغو بقوة وتراقب بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مؤكّدة كذلك إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وتعد تشيلي موطناً لأكبر جالية فلسطينية خارج العالم العربي، وأدانت هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك تدافع عن حلّ الدولتين وتدعو إلى وقف الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس.

من جهته، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) استدعاء سفيرة بلاده لدى إسرائيل مارغاريتا مانخاريز. وشدد بترو على أنه "إذا لم توقف إسرائيل المجزرة بحقّ الشعب الفلسطيني، فلا يمكننا البقاء دبلوماسياً في الدولة العبرية".

وكانت بوليفيا أعلنت الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي مشترك للمتحدثة باسم الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا ونائب وزير الخارجية فريدي ماماني.

وأشار ماماني إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال: "ترفض بوليفيا جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ومنذ 26 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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