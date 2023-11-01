سياسة
3 دقيقة قراءة
"هجوم وحشي".. حزب العدالة والتنمية التركي يُدين مجزرة إسرائيل في جباليا
أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك "الهجوم الوحشي" الذي أدى إلى وقوع مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الهجوم مجزرة مخطط لها ويتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي.
"هجوم وحشي".. حزب العدالة والتنمية التركي يُدين مجزرة إسرائيل في جباليا
أكد عمر جليك أن قصف إسرائيل مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية عمل وحشي / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك الثلاثاء "الهجوم الوحشي" الذي أدى إلى وقوع مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقال المتحدث في منشور على حسابه الرسمي في موقع إكس: "ندين الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل على مخيم جباليا للاجئين الذين يضم مدنيين وأبرياء".

وأضاف: "هذا الهجوم الوحشي الذي يتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي هو مجزرة مخطط لها".

وقال إن "الدول التي قالت: ’لا نعلن أي خط أحمر للجيش الإسرائيلي’ هي التي شجعت على هذه المجزرة".

وأوضح أن الدول التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا تذكر الحق في الحياة لنساء وأطفال غزة.

وأشار إلى أن أولئك الذين يرسلون مزيداً من الأسلحة إلى إسرائيل بالقول: "نحن لا نعرض وقف إطلاق النار" يتبعون سياسة المذبحة.

وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن الاحتلال ألقى على حي كامل في مخيم جباليا ستّ قنابل تزن الواحدة منها طناً واحداً ما أدى إلى تدمير الحي بالكامل. وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا بين شهيد وجريح تصل إلى 400، أغلبيتهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن الاحتلال دمّر ما يقارب 30 منزلاً.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 26 على التوالي قصفه الجوي والمدفعي في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهيداً، منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وإصابة 21543 مواطناً بجراح مختلفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us