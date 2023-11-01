أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك الثلاثاء "الهجوم الوحشي" الذي أدى إلى وقوع مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة.

وقال المتحدث في منشور على حسابه الرسمي في موقع إكس: "ندين الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل على مخيم جباليا للاجئين الذين يضم مدنيين وأبرياء".

وأضاف: "هذا الهجوم الوحشي الذي يتجاهل أبسط القيم الإنسانية والقانون الدولي هو مجزرة مخطط لها".

وقال إن "الدول التي قالت: ’لا نعلن أي خط أحمر للجيش الإسرائيلي’ هي التي شجعت على هذه المجزرة".

وأوضح أن الدول التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا تذكر الحق في الحياة لنساء وأطفال غزة.

وأشار إلى أن أولئك الذين يرسلون مزيداً من الأسلحة إلى إسرائيل بالقول: "نحن لا نعرض وقف إطلاق النار" يتبعون سياسة المذبحة.

وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن الاحتلال ألقى على حي كامل في مخيم جباليا ستّ قنابل تزن الواحدة منها طناً واحداً ما أدى إلى تدمير الحي بالكامل. وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن الحصيلة الأولية لعدد الضحايا بين شهيد وجريح تصل إلى 400، أغلبيتهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن الاحتلال دمّر ما يقارب 30 منزلاً.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 26 على التوالي قصفه الجوي والمدفعي في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهيداً، منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وإصابة 21543 مواطناً بجراح مختلفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.