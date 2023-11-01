أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 11 من جنوده خلال معارك "ضارية" وقعت في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء، وهو عدد يضاف إلى 2 آخرَين قُتلا صباح اليوم ذاته، ليصبح عدد قتلى الجيش بيوم واحد 13 جندياً، فيما أصيب أربعة آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش قوله "سمح لنا بالنشر أن تسعة جنود قُتلوا يوم أمس خلال معارك في شمال قطاع غزة".

وأضاف "قُتل سبعة جنود من لواء جفعاتي، وجنديان من لواء الشريون 77 "، قبل أن يرتفع العدد إلى 13.

وبيّن الموقع أن الجنديَّين قُتلا ظهر الثلاثاء جراء انفجار دبابتها عقب استهدافها بعبوة ناسفة، فيما قُتل السبعة باستهداف ناقلة الجند من طراز النمر، كانوا على متنها، بصاروخ مضاد للدروع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء مقتل جنديَّين نتيجة معارك ضارية وقعت في القطاع، وقال إنهما قُتلا جراء استهدافهما بقذيفة متفجرة عندما دخلا أحد المباني في القطاع.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الثلاثاء شهد معارك "ضارية" بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي تعليقاً على الموضوع إن "الجيش حقق إنجازات في القطاع، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، واستشهد إجمالاً أكثر من 8796 شهيداً، من بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، فيما وصل عدد المصابين إلى 22219، كما استشهد 130 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.