سياسة
3 دقيقة قراءة
"دفعنا ثمناً باهظاً".. 13 قتيلاً بصفوف جيش إسرائيل بمعارك الثلاثاء في غزة
ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال معارك وصفت بأنها "ضارية" في قطاع غزة يوم الثلاثاء، إلى 13 بعدما أعلن الجيش مقتل 9 جنود إضافيين.
"دفعنا ثمناً باهظاً".. 13 قتيلاً بصفوف جيش إسرائيل بمعارك الثلاثاء في غزة
ناقلة الجند الإسرائيلية لم تصمد أمام الصاروخ المضاد للدروع / صورة: walla.co.il
1 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 11 من جنوده خلال معارك "ضارية" وقعت في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء، وهو عدد يضاف إلى 2 آخرَين قُتلا صباح اليوم ذاته، ليصبح عدد قتلى الجيش بيوم واحد 13 جندياً، فيما أصيب أربعة آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش قوله "سمح لنا بالنشر أن تسعة جنود قُتلوا يوم أمس خلال معارك في شمال قطاع غزة".

وأضاف "قُتل سبعة جنود من لواء جفعاتي، وجنديان من لواء الشريون 77 "، قبل أن يرتفع العدد إلى 13.

وبيّن الموقع أن الجنديَّين قُتلا ظهر الثلاثاء جراء انفجار دبابتها عقب استهدافها بعبوة ناسفة، فيما قُتل السبعة باستهداف ناقلة الجند من طراز النمر، كانوا على متنها، بصاروخ مضاد للدروع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء مقتل جنديَّين نتيجة معارك ضارية وقعت في القطاع، وقال إنهما قُتلا جراء استهدافهما بقذيفة متفجرة عندما دخلا أحد المباني في القطاع.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الثلاثاء شهد معارك "ضارية" بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي تعليقاً على الموضوع إن "الجيش حقق إنجازات في القطاع، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، واستشهد إجمالاً أكثر من 8796 شهيداً، من بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، فيما وصل عدد المصابين إلى 22219، كما استشهد 130 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us