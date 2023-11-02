كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أول المعلنين عن دعمه لإسرائيل من بين زعماء العالم، عقب هجوم "طوفان الأقصى" المباغت، الذي قادته المقاومة الفلسطينية. وقال مودي في بيان له: "أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نتضامن مع إسرائيل في هذه الساعة الصعبة".

ولم يقتصر دعم الهند لإسرائيل على حديث رئيس الوزراء ذي التوجهات اليمينية المتطرفة، بل تعدّاه إلى طلب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، يوم الاثنين، حظر كل أشكال التضامن مع غزة التي استُشهد فيها أكثر من 8 الآف فلسطيني نتيجة الغارات الإسرائيلية وهُدم ربع مساحتها، ومتابعة المتضامنين بتهم "الإضرار بالوطن". وبالتوازي مع ذلك، يشن عدد من اللجان الإلكترونية الهندية هجمات تضليلية، من أجل تزييف ما يجري في فلسطين، وغسل صورة العدوان الإسرائيلي، وفق مراقبين.

في المقابل، فإن إنكار مودي الحق الفلسطيني، ودعمه المطلق لإسرائيل، جرى تكراره على الفور من كثير من قادة وأعضاء ومؤيدي حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم في الهند). وتراوحت ردود الفعل ما بين غير المنطقية إلى المضطربة. ودعا عقيد سابق في الجيش الهندي، إسرائيل إلى إظهار "لا رحمة ولا شفقة ولا ندم" تجاه الفلسطينيين.

ويطرح هذا التحول التلقائي لدعم إسرائيل، الذي انتهجته السلطات الهندية، أسئلة حول الأسباب العميقة القائمة حوله، التي وفق عدة تقارير ومحللين، تتداخل فيها المصلحة الاقتصادية مع الأيديولوجيا القومية الإسلاموفوبية التي يتبناها مودي وحزبه.

شراكات تجارية وصفقات

وحسب مقال لمؤسسة "مجلس العلاقات الخارجية" البحثية، فإن بيان مودي يُظهر إلى أي مدى توطدت العلاقات الهندية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه بمجرد إقامة العلاقات الرسمية في عام 1992، انطلقت الاتفاقيات الدفاعية والتجارية بين البلدين، وسرعان ما أصبحت إسرائيل ثاني أكبر شريك دفاعي للهند.

ومن الناحية الاقتصادية، تشهد الشراكات الاقتصادية بين الهند وإسرائيل، قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وعرف حجم معاملاتها، في ما بين 2022 و2023، انتقالاً من 1.6 مليار دولار، كحجم معاملات، إلى 5.5 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الهندية نحو تل أبيب بنسبة 77%.

وفي العام نفسه، صدّرت الهند نحو إسرائيل ما يعادل 7.89 مليار دولار من المنتجات. فيما صدّرت إسرائيل نحو الهند ما يقدر بـ2.13 مليار دولار. وفي عام 2021، زادت صادرات إسرائيل إلى الهند بمعدل سنوي قدره 9.12%، من 292 مليون دولار في عام 1995 إلى 2.82 مليار دولار.

وفي خضمّ هذا النمو الاطرادي للعلاقات الاقتصادية الهندية-الإسرائيلية، يأتي مشروع الممر التجاري البري، من الهند نحو أوروبا، مروراً بإسرائيل.

وأُعلن عن هذا الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، خلال قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الهند، سبتمبر/أيلول الماضي، ويُنظر إليه على أنه طريق التوابل الحديث وبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية. ويحظى بدعم دول أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء شبكة سكك حديدية وشحن مربوط بميناء حيفا الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط. ويمكن بعد ذلك شحن البضائع إلى أوروبا، متجاوزةً قناة السويس. وهو ما قد يُدرّ على الهند ودول المعبر أموالاً طائلة، سواء بفضل القدرات الإنتاجية الهندية الهائلة أو الربح من رسوم المرور عبره.

الإسلاموفوبيا ودعم الصهيونية

وصوّر أتباع حزب بهاراتيا جاناتا ورئيس الحكومة ناريندرا مودي، هجوم حماس على أنه خطر يهدد الهند. وفي تغريدة له، أشار أحد أعضاء المجلس التشريعي لحزب بهاراتيا جاناتا في ولاية كارناتاكا، إلى أن الهند "قد تواجه الوضع الذي تواجهه إسرائيل اليوم إذا لم تقف ضد التطرف ذي الدوافع السياسية". وفق زعمه.

وحسب محللين، فإن العنصرية وكراهية الإسلام لطالما لعبت دور الرابط بين الهند وإسرائيل. وحسب مقال لـ"ميدل إيست آي"، ففي عهد مودي اكتمل تحول الهند من صديق متردد لإسرائيل إلى حليف وثيق، وذلك أنه عندما حوّل الهند إلى دولة قومية هندوسية، نظر إلى نتنياهو كزعيم تجب محاكاته: رئيس لا يخجل من بناء دولة عسكرية وقومية عرقية.

وهو ما يؤكده كتاب الصحفي الهندي آزاد عيسى "أوطان معادية"، حين يوضح أن قصة الهند وإسرائيل هي رابطة مقدسة وعنيفة، لأن الهند أصبحت معادية لأقلياتها المسلمة في ظل الحكومة الحالية، خصوصاً شعب كشمير، وهو نفس ما فعلته إسرائيل منذ البداية مع الفلسطينيين.

ومن هذا المنطلق، يرى عيسى أن أيديولوجيا الهندوتفا والصهيونية، كقوميتين دينيتين، لها جاذبية متبادَلة اليوم، ومتوازية، بحيث ينتهي هذا التقارب إلى علاقات وطيدة بين الهند وإسرائيل.