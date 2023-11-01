أعلن الاتحاد الأوروبي أن "الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون اليهود" على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أدى إلى مقتل عديد من المدنيين، محذراً من خروج الوضع عن السيطرة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الأربعاء، أن تزايد "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية أدى إلى استشهاد عديد من المدنيين وإجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

وأضاف: "قد يخرج الوضع عن السيطرة ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية، ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة".

وشدد البيان على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة الجناة.

وفي السياق نفسه، أجرى بوريل اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول خلالها "الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي وإعادة إطلاق عملية السلام" بالإضافة إلى "التوصل إلى تسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين".

من جهته، نبّه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو إلى أنّ الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"، محذّراً من "خطر تصعيد خطير للصراع".

وتابع: "على إسرائيل واجب حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة الجناة، وضمان تدخّل الجيش الإسرائيلي. هذا التزام قانوني يجب الوفاء به".

وكانت بروكسل طالبت في السابق بحماية المدنيين من الجانبين، ودعت حماس إلى الإفراج عن الرهائن دون شروط مسبقة، وإلى "هدنة إنسانية" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامناً مع شن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة لليوم السادس والعشرين.