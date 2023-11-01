سياسة
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بعد تهديد جماعة الحوثي.. إسرائيل تنشر سفناً عسكرية في البحر الأحمر
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي سفناً عسكرية في منطقة البحر الأحمر بعد أن أطلقت جماعة الحوثي عدداً من الصواريخ والمسيّرات تجاه أهداف إسرائيلية.
بعد تهديد جماعة الحوثي.. إسرائيل تنشر سفناً عسكرية في البحر الأحمر
نشر الجيش الإسرائيلي عدداً من قطعه البحرية في منطقة البحر الأحمر / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
1 نوفمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمر، في إطار "تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة".

وقال في بيان له: "بناء على تقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة وصلت أمس (الثلاثاء) سفن تابعة لسلاح البحرية (الإسرائيلي) إلى منطقة البحر الأحمر".

وعبر حسابه باللغة العبرية في منصة إكس، نشر الجيش الإسرائيلي صوراً للسفن في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أنه اعترض "تهديداً آخر جاء على ما يبدو من اليمن".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن متحدث الجيش الإسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت تهديداً جوياً جرى اكتشافه في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات".

وأمس الثلاثاء، قال الجيش في بيان: "جرى اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم-حيتس للمدى الطويل".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، أعلنت على لسان المتحدث باسمها يحيى سريع إطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيّرة، على أهداف في إسرائيل.

وقال سريع إن هذه "هي العملية الثالثة نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين"، دون ذكر تفاصيل عن العمليتين السابقتين.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الامريكية اعتراض سفن البحرية الامريكية صواريخ ومسيّرات أطلقت من اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما استشهد 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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