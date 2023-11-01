استشهد عشرات وأصيب عديد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي لمربع سكني في الفالوجا بمخيم جباليا. ووصل عشرات الضحايا، معظمهم أطفال، إلى المستشفى الإندونيسي بعد القصف.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن العشرات ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في منطقة الفالوجا بفعل المجزرة الإسرائيلية الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8796 شهيداً، من بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، فيما وصل عدد المصابين إلى 22219.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، بتلقي الوزارة 2030 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن، واستشهاد 132 من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.

وأضاف: "عدد المجاز ر يرتفع خلال العدوان على قطاع غزة 950 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية". وأشار القدرة، ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 58 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزاً للرعاية الاولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

وحذر القدرة، من خروج مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي (شمال) عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود. وناشد الدول المنتجة للنفط والمؤسسات الدولية لـ"التدخل العاجل لتزويد مستشفيات غزة بالوقود قبل نهاية اليوم (الأربعاء) الذي سوف يكون فيه توقف المولدات الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الإندونيسي، وسيكون له تداعيات خطيرة على المرضى".

وطالب القدرة، "كافة الدول للعمل الفوري على تدفق المساعدات الطبية لمستشفيات غزة المنهارة والتي فقدت قدراتها في انقاذ حياة الجرحى والمرضى". وثمن "جهود مصر لخروج عدد من الجرحى لمشافيها". وشدد على "ضرورة خروج كافة الجرحى من الحالات الخطيرة والمعقدة، والتي لا يتوفر لها علاج في غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ26 على التوالي، إذ قتل عدد من الفلسطينيين وأصاب آخرين فجر الأربعاء، في غارات استهدفت عدة مناطق في غزة. وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) انتشال 6 شهداء وسقوط إصابات، جراء استهداف منزل عائلة كريزم مقابل عيادة الفاخورة، غرب بلدة جباليا، شمال القطاع".

وأوضحت كذلك أن "عدة شهداء ارتقوا في قصف لمنزل عائلة العمريطي, غرب مسجد الدعوة في مخيم النصيرات وسط القطاع"، فيما وصل 8 شهداء آخرين وعدد من المصابين إلى المستشفى الإندونيسي، بعد استهداف منزل لعائلة أبو العيش في (بلوك 2) بمخيم جباليا".

وقالت مصادر محلية لوفا إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 40 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف منزلين لعائلتَي أبو نصر وأبو عودة، في خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية قصفت بعدة صواريخ حي تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس غرب غزة، فيما فتحت الطائرات المروحية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه عدة منازل، وتواصل إلقاء القنابل المضيئة في سماء المدينة.

مقتل 13 جندياً بغزة على يد المقاومة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية الأربعاء، استهداف آلية إسرائيلية "توغلت" شرق حي الزيتون بغزة بقذيفة الياسين 105، وإسقاط قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية في بيت حانون.

وأضافت أن "النيران اشتعلت في الآلية"، دون مزيد من التفاصيل. وفي بيان آخر قالت "القسام": "مُسيّرة قسامية تُسقط قذيفة مضادة للأفراد على قوة صهيونية راجلة في بيت حانون (شمال شرق قطاع غزة)"، دون تفاصيل أكثر.

في المقابل، أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ارتفاع عدد جنود الاحتلال القتلى في معارك داخل غزة منذ الثلاثاء إلى 13.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن سبعة عناصر من كتيبة الصبار التابعة للواء جفعاتي قتلوا "جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أصاب ناقلة جنود مدرعة من طراز NMR، وعنصرَين من الكتيبة مدرعات 77 في المعارك شمال قطاع غزة".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن "جنديَّين من الكتيبة 77 وثالثاً من كتيبة تسابار وجندياً آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة"، حسب "جيروزاليم بوست". ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني أسماء 326 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب، معلناً في الوقت ذاته أنه هاجم أكثر من 11 ألف هدف في قطاع غزة من بداية الحرب.

وساطة قطرية لفتح معبر رفح

من ناحية أخرى، دخلت سيارات إسعاف مصرية صباح الأربعاء، إلى الجانب المصري من معبر رفح البري، استعداداً لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين ذوي الحالات الحرجة من قطاع غزة لاستكمال علاجهم بمستشفيات مصرية جرى تجهيزها ورفع كفاءتها لهذه المهمة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن نحو 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح استعداداً لدخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصاباً فلسطينياً حالاتهم حرجة.

ورصدت القناة المصرية حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

خروج حاملي الجوازات الأجنبية من غزة

وكان مصدر قال لوكالة رويترز إن قطر توسطت في اتفاق بين مصر وحركة حماس وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة. وحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح المحتجزين في غزة أو الهدنة الإنسانية.

فيما أكد مصدر أمني مصري أن ما يصل إلى 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء بعد التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر.

وأضاف المصدر أن نحو 200 شخص ينتظرون على الجانب الفلسطيني من الحدود صباح اليوم.

غزة بلا اتصالات مجدداً

وللمرة الثانية خلال 5 أيام، قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بالكامل، ومنذ فجر الأربعاء توقفت إشارة إرسال أو استقبال خدمات الاتصالات الثابت والمتنقل والإنترنت عن القطاع، ليدخل 2.3 مليون نسمة في عزلة عن العالم الخارجي.

والأربعاء، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر مصر تفعيل خدمة التجوال وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، وقتل إجمالاً أكثر من 8796 شهيداً، من بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة.