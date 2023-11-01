تواجهت سفن خفر السواحل الصينية واليابانية في المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي اليوم الأربعاء، مع إعلان كل دولة نشر سفن دوريات لدفع الأخرى إلى مغادرة المنطقة.

وتدّعي كل من الصين واليابان سيادتها على الجزر المتنازع عليها، التي تطلق عليها الصين "جزر دياويو" فيما تسمّيها اليابان "سينكاكو".

وقال خفر السواحل الصيني إن ثلاث سفن يابانية وعدة سفن دورية دخلت المياه الإقليمية الصينية بشكل غير قانوني اليوم الأربعاء، وإنه اتُّخذَت تدابير السيطرة اللازمة وفقاً للقانون.

وقال خفر السواحل الياباني إن سفن دورياته حثّت مراراً وتكراراً ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصيني على مغادرة المياه.

وسبق أن اندلعت في الآونة الأخيرة مناوشات بين خفر السواحل الصيني وخفر السواحل الفلبيني في المياه المتنازَع عليها حول أرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.