شهدت ليلة الثلاثاء/الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 9 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين فيما وصفها وزير دفاع الاحتلال بـ"الضربة القاسية والمؤلمة".

وتقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة من شمال غربي مدينة غزة عبر منطقة الكرامة، وإلى جوار معبر "إيرز" شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى جنوب مدينة غزة.

محور شمال غزة

شهد هذا المحور احتدام المعارك بين قوات الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين، وأفاد شهود عيان بأنها بدأت منذ عصر أمس الثلاثاء، حتى صباح الأربعاء، في محيط منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وتتوغل القوات الإسرائيلية في محور شمال القطاع وصولا إلى منطقة "الكرامة" على تخوم مدينة غزة من الجهة الشمالية الغربية، وببلدة بيت حانون من الجانب الشمالي الشرقي.

وهذه المناطق عبارة عن أراضٍ زراعية خالية من السكان، أو مناطق سكنية كانت قد دمّرتها الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية من الحرب المتواصلة منذ 26 يوماً.

وقصفت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل محيط منطقة التوغل في الكرامة وإطلاق الطائرات الإسرائيلية قنابل إنارة بكثافة في سماء الموقع نفسه.

وحوّلت قنابل الإنارة ليل مدينة غزة إلى نهار في محاولة إسرائيلية لكشف حركة المقاتلين الفلسطينيين.

كما سُمعت أصوات إطلاق قذائف ونيران أسلحة رشاشة ثقيلة متبادلة في المنطقة منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح الأربعاء.

الاشتباكات اندلعت أيضاً في محور توغل القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون (شمال شرق)، حسب الشهود.

من جانبها، كشفت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، الثلاثاء، عن اشتباكات ومواجهات مستمرة بين مقاتليها وقوات الجيش الإسرائيلي، في عدة محاور شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في سلسلة بيانات مقتضبة، نشرتها منصاتها الإعلامية، إن مقاتليها "أجهزوا على قوة صهيونية في بيت حانون واستهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمّنان القوة الراجلة".

ووفقاً لبيانات القسام مساء الثلاثاء، فإن منطقة شمال غربي غزة ومعبر "بيت حانون (إيرز)"، شهدت عدة مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

كما كشفت الكتائب عن أن الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في شمال غربي غزة أسفرت عن "استهداف آليتين بقذيفتي (الياسين 105)، واشتعال النيران فيهما والإجهاز على أحد الجنود من النقطة صفر".

وأشارت إلى تدمير مقاتليها آلية إسرائيلية شرق معبر "إيرز" بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105"، إضافة إلى "فتح النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام، شمال القطاع، واستهداف 3 آليات صهيونية بقذائف (الياسين 105)".

وفي المنطقة ذاتها، أعلنت القسام، الثلاثاء، الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى شمال شرقي القطاع.

وقالت في بيان مقتضب: "مجاهدو القـسام يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل 12 من جنوده في معارك شمالي القطاع، ليرتفع عددهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 329.

وحسبما أفادت صحف عبرية من بينها "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" و"جيروزاليم بوست": "سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء تسعة مقاتلين قُتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك أُصيب أربعة جنود بجروح خطيرة".

وقالت يديعوت أحرونوت، إن سبعة عناصر من كتيبة الصبار التابعة للواء جفعاتي قُتلوا "جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أصاب ناقلة جنود مدرعة من طراز NMR، ومقاتلَين اثنين من كتيبة المدرعات 77 في المعارك شمالي قطاع غزة".

وقالت صحيفة معاريف: "قُتل تسعة من مقاتلي (لواء) جفعاتي في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن "جنديين من الكتيبة 77 وثالثاً من كتيبة تسابار وجندياً آخر من كتيبة روتم أُصيبوا بجروح خطيرة"، حسب جيروزاليم بوست.

وعلَّق وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، على ذلك قائلاً إن "مقتل جنود الجيش في المعارك مع مقاتلي حركة حماس في غزة، يشكّل ضربة قاسية ومؤلمة".

وأضاف غالانت في بيان: "سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد إرهابيي حماس في غزة يشكّل ضربة قاسية ومؤلمة، قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة".

وتابع: "الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة تفرض ثمناً باهظاً للأسف، ونحن مستعدّون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة، سننتصر".

محور جنوب شرقي مدينة غزة

وفي محور الجنوب، اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق ما ذكر شهود عيان للأناضول.

ويمكن مشاهدة أعمدة دخان أسود تتصاعد من منطقة التوغل في حي الزيتون نتيجة للمعارك الدائرة هناك.

وما زالت القوات الإسرائيلية توجد في منطقة شارع "10" بحي الزيتون وتحاول التوغل غرباً باتجاه شاطئ البحر لفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وصباح الأربعاء، أعلنت "كتائب القسام" استهداف آلية إسرائيلية "توغلت" شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مقتضب اطّلعت عليه الأناضول: "دمّرنا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة (الياسين 105)"، مشيرةً إلى أن "النيران اشتعلت في الآلية".

حصيلة القتال

ومساء الثلاثاء، قدم أبو عبيدة، الناطق الرسمي لكتائب القسام، حصيلة جديدة للاشتباكات والمعارك التي تخوضها الكتائب ضد القوات الإسرائيلية منذ بدء توغلها البري في غزة.

وقال أبو عبيدة، في خطاب متلفز بثّته قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لـ"حماس"، إن "المقاومة تصدت للقوات الإسرائيلية في جميع المحاور ونفّذت عمليات وتسللاً خلف خطوط العدو، وخاضت معها مواجهات ضارية ومباشرة".

وأضاف: "تمكن مجاهدونا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم، وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف (الياسين) المضادة للدروع، كما تمكنوا أيضاً من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات".

ولفت إلى أن "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوماً من التمهيد الناري".

وذكر أبو عبيدة أن "جيش الاحتلال توغل برياً بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري".

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمّقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع.

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، إن "آليات الاحتلال موجودة في شارع صلاح الدين (شرق) على أطراف مدينة غزة، وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد (غرب)".

وأضاف أن "قوات الاحتلال دخلت أيضاً القطاع من منطقة شمال الغرب، وآلياتها موجودة حالياً في منطقة الكرامة شمال مدينة غزة".

وأشار البزم إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أبادت مناطق سكنية كاملة شمال غربي قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "قوات الاحتلال تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 8525 فلسطينياً بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.