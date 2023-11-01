أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إجراء كل الاستعدادات لإنشاء 20 مستشفى ميدانياً سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش المصري.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الأربعاء، أدلى بها عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قوجة: "لدينا سفينة طبية جاهزة في الانتظار. خصصنا قرابة 40 سيارة إسعاف وهي مستعدة للعمل. أرسلنا حاضنات وأجهزة تهوية وعديداً من المولدات الصغيرة والكبيرة".

وكشف عن أن فريقاً طبياً تركياً مكوناً من 20 شخصاً إلى جانب اثنين من المديرين العامّين في المنطقة هناك.

وأضاف: "أجرينا كل استعداداتنا لإنشاء 20 مستشفى ميدانياً سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش".

وتابع قوجة: "نجري حواراً وثيقاً مع وزارتَي الصحة المصرية والفلسطينية فيما يتعلق بهذه القضايا، نحن في انتظار ضمان الأمن ومنح الأذونات".

وشدد الوزير على أن استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل، يشكل جريمة حرب.

وأشار إلى أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني الذي أنشأته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وأهدته لفلسطين يضم حاليّاً 80 مريضاً يتلقون العلاج من السرطان.

واستدرك قوجة: "نقص إمدادات الأدوية عطّل علاج مرضى السرطان بشكل خطير".

كانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت الاثنين أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

والمستشفى يعد الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، ويصنّف ضمن أحد أكبر مستشفيات فلسطين.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريراً.