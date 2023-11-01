سياسة
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معظمهم نساء وأطفال.. استشهاد عشرات جراء قصف إسرائيلي ثانٍ لمخيم جباليا
خلال ساعات قليلة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجدداً مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الأربعاء، مستهدفاً هذه المرة مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجا، مخلفاً عشرات الشهداء والمصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.
معظمهم نساء وأطفال.. استشهاد عشرات جراء قصف إسرائيلي ثانٍ لمخيم جباليا
عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي ثانٍ لمخيم جباليا / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

استُشهد الأربعاء عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الحصيلة الأولية لاستهداف مربع سكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ، تقدر بعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومساء الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن قصفاً إسرائيلياً أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

يأتي ذلك مع اشتداد مناورة برية تخوضها القوات الإسرائيلية بعد توغلها بعدة مناطق في قطاع غزة.

ولليوم السادس والعشرين، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، استُشهد خلالها 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، وأُصيبَ أكثر من 21543، كما استُشهِد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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