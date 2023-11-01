سياسة
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"مراسلون بلا حدود" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أمام الجنائية الدولية
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة في حق صحفيين" خلال أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتة إلى "التدمير المتعمد لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".
"مراسلون بلا حدود" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أمام الجنائية الدولية
تشييع جثامين عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

رفعت منظمة "مراسلون بلا حدود" دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة بحق صحفيين خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة".

جاء ذلك في بيانٍ الأربعاء أصدرته المنظمة (غير حكومية) التي تدافع عن حرية الصحافة، ومقرها فرنسا.

وأوضحت مراسلون بلا حدود أن هؤلاء الصحفيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى "جرائم حرب".

وتطرقت الدعوى التي قدمتها المنظمة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، إلى حالات مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، خلال تأدية مهامهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة.

وأشارت في بيانها إلى "التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

وقُتل ما مجموعه 34 صحفياً منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منهم 12 على الأقل قُتلوا في أثناء تأدية مهام عملهم، 10 منهم في غزة، وواحد في إسرائيل، وواحد في لبنان، وفقاً لـ"مراسلون بلا حدود".

لكن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 38.

وقالت النقابة في بيان على فيسبوك "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد 25 صحفياً فلسطينياً و13 من العاملين في قطاع الإعلام، نتيجة قصف جيش الاحتلال".

وأردفت: "إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفياً واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، الذي نتج عنه قتل زوجته واثنين من أبنائه وحفيده الأصغر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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