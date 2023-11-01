انتخبت الجمعية العامة لاتحاد هيئات البث في آسيا والمحيط الهادئ للبث "ABU"، الأربعاء، المدير العام لشبكة TRT محمد زاهد صوباجي رئيساً للاتحاد، وذلك بعد اجتماعها في العاصمة الكورية سيول.

وانعقد الاجتماع الستين للجمعية العامة في ضيافة المؤسسة الكورية للبث "KBS"، على مدار يومي 31 أكتوبر/تشرين الأول و1 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة سيول، ومن المقرر أن يستمر صوباجي في موقعه رئيساً للاتحاد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ومن المقرر أن يعمل رؤساء هيئات البث في الصين والهند واليابان نواباً لصوباجي خلال دورته الانتخابية، إلى جوار الأمين العام للاتحاد أحمد نديم.

وأكد صوباجي أن انتخابه لرئاسة الاتحاد يعد أمراً مهماً لهدف تركيا المتمثل في أن تصبح دولة رائدة في كل المجالات.

مشيراً إلى أنه كان من المبهج أن يتزامن انتخابه رئيساً للاتحاد مع الذكرى المئوية للجمهورية، ليؤكد أن هذا الشعب لم يتخلَّ عن أهدافه تحت أي ظرف واستطاع تحقيقها".

مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تعبئة الفرص والامكانيات التي يوفرها الاتحاد من أجل إدارته بصورة أقوى.

وأكد المدير العام لشبكة الـTRT أنه بفضل قنوات ومنصات شبكة TRT المتنوعة، كقناة TRT عربي وقناة TRT WORD، أصبحنا مؤسسة إعلامية تنقل إلى العالم ما يجري في عالمه".

وشدد صوباجي على أن ذلك لم يمنعهم التزام قضايا العالم العادلة، إذ عملت الشبكة لتكون صوت ضمير العالم، وصوت المغيبين وظهر ذلك في تغطيتنا الأخير للمجازر التي تحدث في فلسطين.

ومن المقرر أن تستضيف شبكة TRT، اجتماع الجمعية العامة الـ61 للاتحاد في مدينة إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويضم الاتحاد في عضويته 246عضواً من 65 دولة حول العالم، ويصل عدد مشاهديه إلى 3.5 مليار مشاهد، ما يجعله من أكبر الاتحادات في العالم.