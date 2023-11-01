فقدَ الطفل الفلسطيني يوسف الكحلوت وشقيقته ماجدة حياتهما في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في حي أبو إسكندر السكني بمدينة غزة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع أكثر من 20 شخصاً آخرين كانوا موجودين في المنزل لحظة قصفه من دون تحذير.

ويُعتبر الطفلان الكحلوت من بين أكثر من 3500 طفل فلسطيني فقدوا حياتهم جراء الغارات الإسرائيلية المركزة والمعمقة على القطاع منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى كما تسميها المقاومة، أو السيوف الحديدية كما يطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم ينجُ من هذه الغارة سوى ثلاثة أطفال فقط، فيما كان إجمالي الأطفال الذين قضوا فيها تحديداً يبلغ 10 أطفال من إجمالي 20 شخصاً، ما يعني النصف، وهو الأمر الذي يعكس استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطفولة والأطفال في ظل معرفته المسبقة بواقع المنازل.

غزة.. "مقبرة للأطفال"

وصف عاملو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قطاع غزة بأنه أصبح "مقبرة للأطفال" بعد مقتل الآلاف منهم في القصف الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال جيمس ألدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إنّ أكثر من 3450 طفلاً في غزة قد قُتلوا، وفقاً لوزارة الصحة، فيما جرى الإبلاغ عن فقدان أثر 1000 طفل آخرين قد يكونون محاصرين أو ماتوا تحت الأنقاض بانتظار إنقاذهم أو انتشال جثثهم، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وصرّح يانس لاركيه المتحدث باسم المكتب بأنّه "من الصعب التفكير في الأطفال وهم مدفونون تحت الأنقاض في ظل احتمالات ضئيلة للغاية لإخراجهم".

ويركز القصف الإسرائيلي منذ بداية الحرب على استهداف الأحياء المدنية والتجمعات السكنية وتدمير الأبراج المرتفعة الموجودة في القطاع، في محاولة لإرهاب السكان وتحقيق نوع من التفوق النفسي والدعائي بعد الضربة المفاجئة التي قامت بها المقاومة.

وتعج المستشفيات يومياً بعشرات الأطفال جرّاء الغارات الإسرائيلية على غزة، الذين تقلّ أعمارهم عن عام وتصل في بعض الأحيان إلى يوم كما وثَّقت الطواقم الطبية ورجال الإسعاف والدفاع المدني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ووفق جيمس ألدر المتحدث باسم يونيسف فإنّ التهديدات التي يتعرض لها الأطفال تتجاوز القنابل وقذائف الهاون، مبيّناً أنّ وَفَيَات الرُّضَّع بسبب الجفاف تشكل "تهديداً متزايداً" في غزة، حيث يقدر إنتاج المياه بـ5% فقط من الكم المطلوب، وذلك بسبب تعطل أو تضرر محطات تحلية المياه أو افتقارها إلى الوقود.

ووفق إحصائيات لمؤسسات حقوقية من ضمنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف فإنّ عدد الشهداء القتلى الأطفال في أقل من شهر في القطاع تجاوز 10 أضعاف القتلى الأطفال الذين سقطوا في الحرب الروسية-الأوكرانية على مدار عام كامل.

أما وزارة الصحة الفلسطينية فتقدر أنّ إجمالي الشهداء الأطفال تبلغ 40% من إجمالي النسبة المئوية لأعداد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا في هذه الحرب التي تُعتبر الأعنف مقارنةً ببقية الحروب والجولات التي شهدها القطاع منذ عام 2008 حتى العام الجاري.

رقم غير مسبوق

من جانبه يقول رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إنّ "أطرافاً عدّة تتحمل ما وصلت إليه حال استهداف الطفولة، في مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة الذي تلكأ مراراً في وضع إسرائيل في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال".

ويضيف عبده لـTRT عربي أنّ "ما يحصل هو استهداف متعمد للأطفال، إذ يمكن القول إنّ أعداد الأطفال الضحايا أصبح رقماً مهولاً غير مسبوق في تاريخ الصراعات حول العالم، وهو ما يعزّز التساؤل بشأن تعمّد استهداف العائلات التي تملك عدداً كبيراً من الأطفال".

ويشير إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة "تقتل طفلاً فلسطينياً بمعدل كل 7 دقائق"، في حصيلة دامية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وتفوقت بأضعاف قياسية على ما يجري في حرب أوكرانيا.

ويشدد رئيس المرصد الأورومتوسطي على أنّ "أطفال غزة يجدون أنفسهم ضحايا هجمات عشوائية بهدف القتل المتعمد وسط حرب مرعبة وكثير منهم بلا مأوى ويفتقرون إلى الغذاء ومياه الشرب، أو أُجبروا على الفرار جنوب قطاع غزة تحت النار، مما زاد حدة الصدمات التي يتعرضون لها"، حسب قوله.

ويلفت عبده إلى أنّ الصحة النفسية لأطفال غزة دون سن 18 عاماً، والذين يشكلون 47% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، في أزمة منذ سنوات طويلة، و4 من كل 5 أطفال كانوا يقولون قبل الحرب الحالية إنّهم يعانون من الاكتئاب أو الحزن أو الخوف، وهو تدهور حادّ مقارنة بدراسات سابقة.

وعلى مدار سنوات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006، واجه الأطفال الفلسطينيون أزمات عدّة، من أبرزها أمراض صحية وأخرى نفسية، فضلاً عن الأزمات المعيشية الخانقة التي عصفت بعائلاتهم جرّاء انقطاع الكهرباء وتلوث المياه وانعدام نسبة الأمن الغذائي.

استهداف متعمد للأطفال والمدنيين

وحسب بيان لمنظمة "أنقذوا الأطفال" (Save The Children) صدر في 29 أكتوبر/تشرين الأول فإنّ عدد الأطفال الذين جرى الإبلاغ عن مقتلهم في غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8796 شهيداً، من بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، واعتبر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة أنّ "هذا العدد الكبير من الأطفال يعكس أنّ الاحتلال يركز على المدنيين في القطاع".

ويقول القدرة لـTRT عربي إنّ 40% من إجمالي نسبة الضحايا هم من الأطفال، وهو دليل قطعي على تعمّد الاحتلال استهداف الأطفال في القطاع، فضلاً عن استخدام أسلحة لم يسبق استخدامها في أي من الحروب والمواجهات السابقة التي شهدتها غزة.

ويشير إلى أنّ الطواقم الطبية رصدت عدداً كبيراً من الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم من يوم إلى شهر، كانوا ضمن ضحايا الغارات الإسرائيلية، فيما كان العدد الأضخم في صفوف الأطفال وغير المسبوق في من تراوحت أعمارهم ما بين عام إلى 3 أعوام.

ووفق الناطق باسم وزارة الصحة في غزة فإنّ 55% من سكان القطاع هم من الأطفال، وبالتالي إذا كان الاحتلال استهدف 40% من الضحايا وكانوا من الأطفال فهو بهذه الطريقة استهدف الطفولة الفلسطينية في غزة، وسط صمت ومشاهدة من المجتمع الدولي.

ويلفت القدرة إلى استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً ظهرت على أجساد الضحايا عموماً وبشكلٍ خاص على الأطفال من خلال إذابة الجسد، والتسبّب في حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، في تطور لافت عن الصواريخ التي كان الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها سابقاً.