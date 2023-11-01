سياسة
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فيدان: لا يمكن تبنّي معيار خاص لأوكرانيا وآخر لفلسطين
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه "لا يمكن تبني معيار خاص لأوكرانيا ومعيار آخر لفلسطين". بينما أكد نظيره الإيراني أنه "إذا استمرت الهجمات ضد النساء والأطفال في غزة فستكون عواقبها وخيمة للغاية، وسيدفع داعموها ثمناً باهظاً".
فيدان: لا يمكن تبنّي معيار خاص لأوكرانيا وآخر لفلسطين
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالعاصمة التركية أنقرة. / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ازدواجية المعايير لدى بعض الدول بخصوص ما يجري في غزة قائلاً إنه "لا يمكن تبني معيار خاص لأوكرانيا ومعيار آخر لفلسطين. إذا كنا نريد عالماً عادلاً فعلينا أن نتصرف بشكل مبدئي ومتسق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف فيدان: "لا نريد أن يتحول (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة) إلى حرب تؤثر على دول المنطقة، وندعو الأطراف الفاعلة إلى تشجيع السلام الدائم".

وأردف: "باعتبارنا جهات فاعلة في هذه المنطقة ينبغي لنا أن لا نفوض الآخرين لحل مشاكلنا الإقليمية".

وأوضح أنهم يعملون حالياً مع أعضاء وهيئات في المجتمع الدولي على إنهاء المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، من خلال وقف إطلاق النار والسماح بالمساعدات الإنسانية.

واستطرد: "لدينا حركة دبلوماسية مكثفة مع جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، بخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي".

وأعرب فيدان عن أمله في فعل ذلك بالطريقة نفسها مع الاتحاد الأوروبي، "إلا أن الاتحاد الأوروبي للأسف لا يريد سماع عبارة "وقف إطلاق نار" (في غزة)".

واستطرد: "إنه (الاتحاد الأوروبي) لا يقبل أي أرضية قاهرة وتفرض ضغوطاً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".

وفي معرض رده على سؤال بشأن فتح معبر رفح للإصابات الحرجة، قال فيدان: "بلغنا أنه جرى التوصل إلى اتفاق بين السلطات المصرية والإسرائيلية لخروج نحو 500 مواطن أجنبي من غزة".

وأكمل: "تتواصل مفاوضاتنا ليكون من بينهم مواطنون أتراك، هويات إخوتنا المواطنين الأتراك المقيمين في غزة معروفة، جهودنا من أجلهم مستمرة مع السلطات المصرية والإسرائيلية".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه "إذا استمرت الهجمات ضد النساء والأطفال في غزة فستكون عواقبها وخيمة للغاية، وسيدفع داعموها ثمناً باهظاً".

وأكد الوزير الإيراني أن "النظام الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وجرائم الحرب، بقتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة".

وشدّد على أنه إذا لم يجرِ إيقاف الحرب في غزة، فستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل وكل داعمي جرائم الحرب مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة.

وأعرب عن شكره لتركيا على موقفها الرافض لتهجير سكان غزة، ودعمها إيصال المساعدات الإنسانية.​​​​​​​

ولليوم السادس والعشرين، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، استُشهد خلالها 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، وأُصيبَ أكثر من 21543، كما استُشهِد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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