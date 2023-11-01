سياسة
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رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي يقر بفشله في التحذير من هجوم 7 أكتوبر
قال رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي إنه فشل في إعطاء إنذار الحرب، مؤكداً تحمله المسؤولية عن هذا الفشل.
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي يقر بفشله في التحذير من هجوم 7 أكتوبر
جنود إسرائيليون في دورية على الحدود مع غزة / صورة: AFP
1 نوفمبر 2023

أقر رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان) أهارون هاليفا، الأربعاء، بالمسؤولية مجدداً عن الفشل في التحذير من هجوم حركة حماس الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال هاليفا، في حفل تخريج ضباط المخابرات، "لقد مر أكثر من ثلاثة أسابيع منذ ذلك السبت الأسود".

وأضاف: "أمان (شعبة الاستخبارات) تحت قيادتي فشلت في مهمتها الأهم، وهي إعطاء إنذار الحرب، وأنا كرئيس للشعبة أتحمل المسؤولية النهائية عن ذلك، كما أكدت منذ اليوم الأول للحرب".

وتابع: "نحن نواجه أعداء من الشمال والشرق، من قريب وبعيد".

وقال هاليفا: "هذه حرب لا مفر منها".

وكان عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين أعلنوا في الأسابيع القليلة الماضية تحملهم المسؤولية عن الإخفاق في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن تجري بعد انتهاء الحرب عمليات تحقيق واسعة في إسرائيل لتحديد المسؤولين عن الإخفاق في ذلك اليوم.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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