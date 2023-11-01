سياسة
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160  مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية يغادرون غزة عبر  معبر رفح
ارتفع عدد المغادرين لقطاع غزة، الأربعاء، عبر معبر رفح إلى 160 مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية. فيما قدر عدد سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفيات المصرية بنحو 22 سيارة.
160  مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية يغادرون غزة عبر  معبر رفح
وصول أجانب من حَمَلة الجنسيات المزدوجة معبر رفح لمغادرة غزة / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

غادر قطاع غزة، الأربعاء، 160 مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية، الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري إلى الجانب المصري.

وقال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح: "غادر قطاع غزة 160 مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية، و22 سيارة إسعاف تنقل مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف أبو محسن: "كما وصل قطاع غزة 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية"، ما يرفع إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ أسبوع إلى 237.

ولفت إلى أن "السلطات الإسرائيلية تسمح بخروج جرحى الحرب من غزة إلى مصر عبر البطاقة الشخصية".

والثلاثاء، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إنها تسلمت 59 شاحنة تحمل مساعدات دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومنذ صباح الأربعاء، توافد عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، استعداداً لمغادرة القطاع بناء على طلبات تقدموا بها، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبثت عدد من القنوات المصرية صباح الأربعاء، حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى الجانب المصري من معبر رفح، ولا سيما سيارات الإسعاف، من أجل نقل المصابين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مصر فتحت معبر رفح "استثنائياً" لنقل بعض المصابين، وعدد من الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى الأراضي المصرية، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلدانهم.

ومساء الثلاثاء، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان نشرته على فيسبوك، إن الجانب المصري "أبلغنا أنه سيجري فتح معبر رفح، الأربعاء، وسيغادر 81 جريحاً من (ذوي) الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".

ومنذ 26 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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