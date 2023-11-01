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مسؤول بالأمم المتحدة يتقدم باستقالته بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة
تقدم أحد مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة باستقالته من منصبه، بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، والتي فشلت الأمم المتحدة في وقفها، حسبما قال في رسالة له.
مسؤول بالأمم المتحدة يتقدم باستقالته بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة
مسؤول بالأمم المتحدة يقدم استقالته بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة / Others
1 نوفمبر 2023

تقدم أحد مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة باستقالته من منصبه، بسبب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، والتي فشلت الأمم المتحدة في وقفها، حسبما قال في رسالة له.

وقال كريغ مخيبر، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك، في رسالة له الثلاثاء، إن "غزة هي حالة مثالية للإبادة الجماعية". وأضاف مخيبر أنه عاش في غزة وعمل في مجال حقوق الإنسان للأمم المتحدة في التسعينيات.

واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

ولليوم السادس والعشرين، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، استُشهد خلالها 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، وأُصيبَ أكثر من 21543، كما استُشهِد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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