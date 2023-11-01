سياسة
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"بقذائف الياسين 105".. كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في غزة
قالت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية أنها دمرت دبابتين إسرائيليتين في منطقة مدرسة الزراعة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.
"بقذائف الياسين 105".. كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في غزة
"كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، تدمير دبابتين إسرائيليتين في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: "دمرنا دبابتين (إسرائيليتين) في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف الياسين 105".

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري على بيان كتائب القسام.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القسام تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في بلدة بيت حانون، فيما أفادت القناة 13 العبرية الخاصة بـ"ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بمعارك غزة إلى 15 منذ الثلاثاء".

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ولليوم السادس والعشرين، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة، استُشهد خلالها 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، وأُصيبَ أكثر من 21543، كما استُشهِد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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