استقبلت مصر، الأربعاء، "أول مجموعة" من مصابي قطاع غزة، و117 من حاملي الجنسيات الأجنبية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه أُجري الكشف الطبي على الأجانب، وجرى توزيع المصابين على مستشفيات محافظة شمال سيناء.

ومنذ 26 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وأفاد البيان بـ"استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح (الحدودي مع القطاع)"، دون ذكر عددهم.

وأوضح أنه "جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم تشخيصاً دقيقاً، وتحويل 16 مصاباً منهم إلى المستشفيات المجهزة بشمال سيناء (محافظة مصرية متاخمة لغزة)"، دون ذكر عددهم.

وأضاف أنه "جارٍ تحويل سائر الحالات (دون ذكر عددها) إلى المستشفيات، وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بالمعبر أو داخل المستشفيات".

كما أجرى أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بـ"الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 35 طفلاً جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي"، وفق بيان الصحة المصرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في بيان، إن "عدد المغادرين (إلى معبر رفح بالجانب المصري) ارتفع إلى 335 مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية، و22 سيارة إسعاف تقل مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مصر فتحت معبر رفح "استثنائياً" لنقل بعض المصابين، وعدد من الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى الأراضي المصرية، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلدانهم.

ومساء الثلاثاء، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان نشرته على فيسبوك، إن الجانب المصري "أبلغنا أنه سيجري فتح معبر رفح، الأربعاء، وأن 81 جريحاً من (ذوي) الإصابات الخطيرة سيغادرون للعلاج في مستشفيات مصر".