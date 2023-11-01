سياسة
3 دقيقة قراءة
مصر تعلن وصول أول مجموعة من مصابي غزة عبر معبر رفح
أعلنت مصر، الأربعاء، وصول أول مجموعة من مصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى 117 شخصاً من حاملي الجنسيات الأجنبية.
مصر تعلن وصول أول مجموعة من مصابي غزة عبر معبر رفح
عبور 22 سيارة إسعاف تقل مصابي غزة إلى مصر عبر معبر رفح / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

استقبلت مصر، الأربعاء، "أول مجموعة" من مصابي قطاع غزة، و117 من حاملي الجنسيات الأجنبية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه أُجري الكشف الطبي على الأجانب، وجرى توزيع المصابين على مستشفيات محافظة شمال سيناء.

ومنذ 26 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وأفاد البيان بـ"استقبال أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك من خلال معبر رفح (الحدودي مع القطاع)"، دون ذكر عددهم.

وأوضح أنه "جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم تشخيصاً دقيقاً، وتحويل 16 مصاباً منهم إلى المستشفيات المجهزة بشمال سيناء (محافظة مصرية متاخمة لغزة)"، دون ذكر عددهم.

وأضاف أنه "جارٍ تحويل سائر الحالات (دون ذكر عددها) إلى المستشفيات، وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة بالمعبر أو داخل المستشفيات".

كما أجرى أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بـ"الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 35 طفلاً جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي"، وفق بيان الصحة المصرية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وائل أبو محسن، مدير إعلام الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في بيان، إن "عدد المغادرين (إلى معبر رفح بالجانب المصري) ارتفع إلى 335 مسافراً من حَمَلة الجوازات الأجنبية، و22 سيارة إسعاف تقل مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مصر فتحت معبر رفح "استثنائياً" لنقل بعض المصابين، وعدد من الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى الأراضي المصرية، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلدانهم.

ومساء الثلاثاء، قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عبر بيان نشرته على فيسبوك، إن الجانب المصري "أبلغنا أنه سيجري فتح معبر رفح، الأربعاء، وأن 81 جريحاً من (ذوي) الإصابات الخطيرة سيغادرون للعلاج في مستشفيات مصر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us