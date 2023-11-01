نشر عدد من الصحف ووسائل الإعلام العالمية مقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون حول مئوية تركيا بعنوان "من الاستقلال إلى المستقبل: مئوية تركيا".

وتُرجم مقال ألطون إلى عدد من اللغات منها الإنجليزية والعربية والصينية، كما نُشر المقال في 8 دول.

ونشرت المقال قناة الجزيرة القطرية، والمؤسسة الإخبارية ماينيتشي، إحدى المؤسسات الإخبارية المؤثرة والشهيرة في اليابان، وصحيفة أوسلوبوجينجي، إحدى الصحف الرائدة في البوسنة والهرسك، كما ترجمه إلى اللغة الصينية موقعا "Sina" و"Sohu" اللذان يحظيان بمتابعة واسعة في الصين.

بالإضافة إلى ذلك نشرت المقال وكالة الدولة الأوزباكستانية وعدد من الصحف التابعة لجمهورية شمال قبرص التركية مثل Kıbrıs وVatan وHalkın Sesi. ونشرت المقال أيضاً صحيفة News Central Asia الصادرة باللغة الإنجليزية في تركمانستان؛ كما نشره عدد من الصحف والوكالات الإخبارية الكازاخستانية.

وحظي مقال ألطون الذي تحدث فيه عن مسيرة الجمهورية التركية منذ تأسيسها، بتفاعل وانتشار واسعين.

وأشار ر ئيس دائرة الاتصال في مقاله إلى أنه مع إعلان تأسيس الجمهورية التركية، بدأت فترة النهضة الشاملة من التعليم إلى الاقتصاد، وذكر ألطون أن أسس العديد من النجاحات التي جعلت تركيا تفتخر بها عالمياً جرى تنفيذها في هذه السنوات. وأوضح ألطون أن الأمة التركية والدولة التركية مستنفرتان حرفياً للوقوف على أقدامهما في العديد من المجالات مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والنقل والحقوق والحريات والديمقراطية والعديد من المجالات الأخرى التي من شأنها رفع مستوى البلاد على مختلف الصعد.

واحتفل الشعب التركي الأحد بمرور مئة عام على تأسيس الجمهورية الموافق 29 أ كتوبر/تشرين الأول.