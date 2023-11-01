سياسة
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صور |  مُسيّرة "بيرقدار TB3" تجتاز اختبار الطيران الثاني بنجاح
اجتازت المُسيرة التركية "بيرقدار TB3"، الأربعاء، اختبارها الثاني للطيران بنجاح، وفق ما أعلنت شركة "بايكار" للصناعات الدفاعية.
صور |  مُسيّرة "بيرقدار TB3" تجتاز اختبار الطيران الثاني بنجاح
حلقت "بيرقدار TB3" لمدة 4 ساعات / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الأربعاء، اجتياز المُسيّرة المسلحة "بيرقدار TB3"، بنجاح ثاني اختبار طيران لها.

وقال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية المصنعة للمُسيّرة، "أكملت المُسيّرة بيرقدار TB3، بنجاح ثاني اختبار طيران".

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح بيرقدار، أن المُسيّرة حلّقت 4 ساعات.

والجمعة الماضية، أعلنت "بايكار"، اجتياز بيرقدار TB3، بنجاح أول اختبار طيران لها.

وطورت "بايكار" المُسيرة "بيرقدار TB3" بإمكانات وطنية، وتتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، وتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.

كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها.

وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء، بفضل جناحيها القابلين للطي.

وعرضت الشركة مُسيّرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يُعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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