وصف أخيلياس تزيموس، مسؤول منظمة أطباء بلا حدود (MSF) في اليونان، الوضع الإنساني الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"الكابوس".

وأضاف تزيموس، الأربعاء، أن الوضع في غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي "مثير للقلق".

وأوضح أن 12 من أصل 35 مستشفى في غزة، توقفت عن العمل إما بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف وإما بسبب نفاد الوقود.

وأشار إلى وجود عشرات آلاف الجرحى في غزة، بينهم حالات حرجة، مردفاً: "الوضع الإنساني في غزة حالياً كابوس بكل معنى الكلمة".

وفي سياق متصل أعلنت "أطباء بلا حدود" في بيان على منصة إكس أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة توقف عن تقديم الخدمة اعتباراً من اليوم الأربعاء بسبب نقص الوقود والهجمات على المنشأة.

وأضافت المنظمة أن أضراراً جسيمة لحقت بالطابق الثالث من المنشأة بسبب الهجوم الإسرائيلي في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يصب أي مريض بأذى لأن المرضى احتموا بالطابق الأرضي في أثناء الهجوم.

وأوضح البيان أن "هذا هو المستشفى العام الوحيد في قطاع غزة الذي يمكن لمرضى السرطان تلقي العلاج فيه، وحياة العشرات من مرضى السرطان معرضة الآن لخطر جسيم".

وذكر البيان أن إسرائيل تواصل منع دخول الوقود اللازم لتوفير الطاقة للمستشفيات إلى غزة، وأكد أن الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية مستمرة في هذه العملية.

وأكد البيان: "نكرر دعوتنا لحماية المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، التزاماً بالقانون الإنساني الدولي. ومن ناحية أخرى، ندعو إلى توفير المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الكافية والسماح لهم بدخول غزة على الفور".

على صعيد آخر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن وقف إطلاق النار الإنساني العاجل في قطاع غزة، هي "مسألة حياة أو موت لملايين الأشخاص".

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة إكس، الأربعاء، أن القصف المستمر الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة "صادم للغاية".

وأضافت: "الدمار غير المسبوق والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا أمر لا يطاق. إن وقف إطلاق النار الإنساني العاجل هي مسألة حياة أو موت لملايين الأشخاص في غزة".

وأشارت الوكالة في منشور آخر، إلى أن ما حدث في غزة هو تهجير قسري، وأن 670 ألف شخص في القطاع لجؤوا إلى 150 مبنى تابعاً للأمم المتحدة حتى الآن.

ومنذ الثلاثاء، يعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة عقب التوغل البري الإسرائيلي من أكثر من محور.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما قُتل 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.