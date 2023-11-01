ارتفعت حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين خلال التوغل البري في قطاع غزة إلى 16، بعد ما أعلن الجيش مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده في معارك بالقطاع.

فيما قدرت الحصيلة الكلية للجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ331.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس "إن المقدم شاليف تسيون شرابي (22 عاماً)، من مستوطنة متنا عومريم (جنوب غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية) وهو مسعف قتالي في الكتيبة 749، قُتل خلال العمليات في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك البرية في قطاع غزة، إلى 15 منذ فجر الثلاثاء.

ووصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها "مؤلمة".

في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين ضباطه وجنوده، إلى 331 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال إحاطة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بثتها إذاعة الجيش الرسمية.

وقال هاغاري: "سقط 331 قتيلاً في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب (7 أكتوبر)".

وأضاف: "المقاتلون الذين سقطوا، قدموا مساهمة حاسمة لأمن إسرائيل، وبفضلهم سوف ننتصر"، مشيراً إلى "مقتل 11 جندياً بصاروخ مضاد للدروع في غزة".

من جابنها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في بلدة بيت حانون، فيما أفادت القناة 13 العبرية الخاصة بـ"ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بمعارك غزة إلى 15 منذ الثلاثاء".

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما قُتل 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.