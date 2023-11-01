اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم الحرب".

استهدف قصف إسرائيلي مخيم جباليا مرتين خلال اليومين الأخيرين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وجاء في منشور للمفوضية على منصة إكس أنه "نظراً إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

بينما قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأربعاء، إن استهداف إسرائيل مخيم جباليا الثلاثاء هو "آخر وحشية يتعرض لها سكان غزة".

وأشار المسؤول الأممي، في بيان صادر عن غريفيث وهو منسق الإغاثة بحالات الطوارئ، عقب زيارته التي امتدت ليومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مقتل "العديد من المدنيين" جراء هجمات إسرائيل على مخيم جباليا، مشيراً إلى أن "هذه الحرب باتت في مرحلة مروعة أكثر".

ولفت إلى وجود "حالة إنسانية طارئة" في المنطقة، مبيناً أن الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا "تُعد آخر وحشية يتعرض لها سكان غزة".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره "بالصدمة" من الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، وأدان قتل "جميع المدنيين".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء.

وأضاف دوجاريك، أن "غوتيريش، جدد دعوته الأطراف إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وينبغي احترام مبادئ التكافؤ واتخاذ الاحتياطات".

وقال: "الأمين العام يدين بشدة مقتل جميع المدنيين، ودعا جميع الأطراف إلى إنهاء العنف".

وذكر دوجاريك أن غوتيريش "كرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "الأمين العام مصدوم حيال الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان، والذي أدى إلى مقتل فلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن قصفاً إسرائيلياً أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

ومساء الأربعاء، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جديدة على مخيم جباليا، تسببت باستشهاد وإصابة 400 فلسطيني، وخلّفت دماراً واسعاً طال عشرات المنازل.