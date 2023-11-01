تستضيف إسطنبول المؤتمر التركي لطاقة الرياح، في نسخته الثانية عشرة، الذي تنظمه الرابطة التركية لطاقة الرياح، تحت شعار "قرن الرياح"، خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووصف بيان صادر عن الرابطة التركية لطاقة الرياح، الأربعاء، المؤتمر بأنه "أكبر حدث في صناعة طاقة الرياح".

وأضاف البيان، أن المؤتمر "سيجمع العديد من أصحاب المصلحة وأكثر من 3 آلاف مشارك، بما في ذلك صُناع القرار رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، ومستثمرين وممثلي الصناعة والموردين، وممثلين عن خدمة الرياح والمجال الهندسي والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يلقي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في البرلمان التركي مصطفى فارانك، ورئيس الرابطة التركية لطاقة الرياح إبراهيم أردن".

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، سيفتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، "يوم المورد التركي"، الذي سيقام بالتعاون مع شركة "WindEurope"، المتخصصة في تشجيع استخدام طاقة الرياح في أوروبا.

ووفقاً لما نشرته مجلة "FDİ" التابعة لمجلة "فاينانشال تايمز" العام 2021، فإن تركيا تحل في المرتبة السابعة أوروبياً، ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بـ19 مشروعَاً استثمارياً أجنبياً مباشراً في مجال الطاقة النظيفة.