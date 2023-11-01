سياسة
2 دقيقة قراءة
"قرن الرياح".. إسطنبول تحتضن فاعليات المؤتمر التركي لطاقة الرياح
تحتضن مدينة إسطنبول، الأسبوع القادم، فعاليات الدورة الـ12 للمؤتمر التركي لطاقة الرياح. ومن المتوقع حضور آلاف المشاركين المتخصصين في هذا القطاع.
"قرن الرياح".. إسطنبول تحتضن فاعليات المؤتمر التركي لطاقة الرياح
تركيا السابعة أوروبياً في مجال الطاقة المتجددة / صورة: AA
1 نوفمبر 2023

تستضيف إسطنبول المؤتمر التركي لطاقة الرياح، في نسخته الثانية عشرة، الذي تنظمه الرابطة التركية لطاقة الرياح، تحت شعار "قرن الرياح"، خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووصف بيان صادر عن الرابطة التركية لطاقة الرياح، الأربعاء، المؤتمر بأنه "أكبر حدث في صناعة طاقة الرياح".

وأضاف البيان، أن المؤتمر "سيجمع العديد من أصحاب المصلحة وأكثر من 3 آلاف مشارك، بما في ذلك صُناع القرار رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، ومستثمرين وممثلي الصناعة والموردين، وممثلين عن خدمة الرياح والمجال الهندسي والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن يلقي الكلمات الافتتاحية للمؤتمر وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في البرلمان التركي مصطفى فارانك، ورئيس الرابطة التركية لطاقة الرياح إبراهيم أردن".

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، سيفتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، "يوم المورد التركي"، الذي سيقام بالتعاون مع شركة "WindEurope"، المتخصصة في تشجيع استخدام طاقة الرياح في أوروبا.

ووفقاً لما نشرته مجلة "FDİ" التابعة لمجلة "فاينانشال تايمز" العام 2021، فإن تركيا تحل في المرتبة السابعة أوروبياً، ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بـ19 مشروعَاً استثمارياً أجنبياً مباشراً في مجال الطاقة النظيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us