سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن يؤيد "فترة توقُّف" للحرب في غزة لإخراج الأسرى
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يؤيد "فترة توقف" في الحرب الإسرائيلية على غزة، من أجل إطلاق الأسرى، على حد قوله، مؤكّداً أنه من أقنع نتنياهو والسيسي بالسماح بفتح معبر رفح وإخراج الرهينتين الأمريكيتين اللتين كانتا محتجزتين لدى حركة حماس.
بايدن يؤيد "فترة توقُّف" للحرب في غزة لإخراج الأسرى
بايدن يؤيد "فترة توقُّف" للحرب في غزة لإخراج الأسرى / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2023

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء خلال تجمُّع انتخابي، أنّه يؤيّد "فترة توقف" في الحرب الإسرائيلية على غزة، من أجل السماح "للأسرى" بمغادرة قطاع غزة.

وخلال إلقاء بايدن كلمة في فاعلية لجمع التبرّعات لحملته الانتخابية، قاطعته الحاخامة اليهودية-الأمريكية جيسيكا روزنبرغ قائلة: "بصفتي حاخامة، أطلب منكم الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الفور".

وردّ الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً: "أعتقد أنّنا بحاجة إلى فترة توقف؛ فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى".

وردّاً على سؤال بشأن ما أدلى به بايدن، قال البيت الأبيض إنّ ما قصده الرئيس بكلمة "الأسرى" هم الرهائن المحتجَزون لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ودافع بايدن عن موقفه خلال هذه الحرب قائلاً: "أنا من أقنع بيبي (بنيامين نتنياهو) بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لإخراج الأسرى. أنا من تَحدَّث إلى السيسي لإقناعه بفتح باب معبر رفح الذي يربط جنوبي القطاع بمصر".

وعلّق البيت الأبيض على هذا الجانب من تصريح الرئيس الأمريكي بأن بايدن قصد بكلامه الرهينتين الأمريكيتين اللتين أطلقت سراحهما مؤخراً حركة حماس.

وترفض الولايات المتّحدة حتى اليوم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، زاعمة أنّ من شأن هذا الأمر أن يصبّ في مصلحة حركة حماس حصراً، لكنّ الإدارة الأمريكية دعت مراراً إلى "هدنات إنسانية" للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع وإخراج العالقين فيه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us