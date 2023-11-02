أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس توقف العمل حالياً في مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني المختص بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

ودعا غيبريسوس في تدوينة نشرها الأربعاء على منصة إكس، إلى تقديم "دعم عاجل من أجل إنقاذ الحياة" في غزة.

وذكر أن المستشفى خارج الخدمة حالياً بسبب نقص الوقود والغارات الجوية في محيطه.

والاثنين أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني تَعرَّض لقصف الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

بدوره ذكر مدير عام المستشفى صبحي سكيك الثلاثاء، أن جيش الاحتلال عاود استهداف المستشفى.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يُعَدّ من أكبر المشافي في فلسطين والوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، وتبلغ مساحته 34 ألفاً و800 متر مربع، وهو مؤلَّف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريراً.

"الوضع كابوس"

في السياق نفسه وصف أخيلياس تزيموس، مسؤول منظمة أطباء بلا حدود (MSF) في اليونان، الوضع الإنساني الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ"الكابوس".

وأضاف تزيموس الأربعاء، أن الوضع في غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي "مثير للقلق".

وأوضح أن 12 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل، بسبب إما الأضرار التي لحقت بها جراء القصف، وإما نفاد الوقود.

وأردف: "هذا هو المستشفى العامّ الوحيد في قطاع غزة الذي يمكن لمرضى السرطان تلقّي العلاج فيه، وحياة عشرات من مرضى السرطان معرَّضة الآن لخطر جسيم".

وذكر البيان أن إسرائيل تواصل منع دخول الوقود اللازم لتوفير الطاقة للمستشفيات إلى غزة، وأكد أن الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية مستمرة في هذه العملية.

وأكد البيان: "نكرر دعوتنا إلى حماية المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، التزاماً القانون الإنساني الدولي. من ناحية أخرى، ندعو إلى توفير المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الكافية والسماح لهم بدخول غزة على الفور".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.