شدّد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لكونها دولة احتلال".

ودعا نيبينزيا الأربعاء، أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، إلى وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها "وإلا فلن يتوقف الصراع أبداً".

كما طالب بالسماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حلّ دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجَزين.

واعتبر أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

كما أكّد أن الأمم المتحدة لا حقّ لها في أن تعطي إسرائيل تفويضاً مطلقاً لتنفيذ عملية برية في غزة.

واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بالسعي إلى "دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة"، لافتاً إلى أن المجلس لا يملك إعطاء مثل هذا "التفويض المطلق".

وتابع المندوب الروسي بأن بلاده تُدين "قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب"، لكن لا يمكنها "غضّ الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دماراً هائلاً، وأسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، كما تسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.