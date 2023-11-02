أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة إلى 1000، وسط تنديد دولي وأممي بالمجزرتين.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، نشرها فجر الخميس على حسابه في منصة إكس.

وأشار القدرة إلى سقوط "1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتَي جباليا".

وقصف الاحتلال مخيم جباليا مرتين في يومين متتابعين، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة الثلاثاء، أن قصفاً إسرائيلياً أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمّر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا".

ومساء الأربعاء، نفّذت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على المخيم، خلّفت دماراً واسعاً طال عشرات المنازل، ورفع عدد الضحايا.

تنديد دولي بمجزرتَي جباليا

أعربت الصين، الأربعاء، عن "صدمتها العميقة" وإدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل اللاجئين في مخيم جباليا.

جاء ذلك وفق متحدث وزارة الخارجية الصينية وانغ فينبين، في مؤتمر صحفي، دعا فيه الأطراف إلى وقف الاشتباكات وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية.

كما أكدت فرنسا الأربعاء، أن "حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي، وهو أمر يفرضه القانون الدولي ومُلزِم للجميع"، معبرة عن "قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة" جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي يتكبدها السكان المدنيون الفلسطينيون جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، وتعرب عن تعاطفها مع الضحايا".

من ناحيتها، أدانت الأرجنتين الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيّم جباليا، وقالت إنه "ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين".

أما وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، فقد أعرب عن "شعوره بصدمة عميقة" إزاء العدد الكبير من الضحايا الناجم عن الغارة الإسرائيلية على المخيم".

وقال مارتن في بيان الأربعاء إن بلاده ذكرت بوضوح عدة مرات أن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يجب أن يكون ضمن معايير القانون الإنساني الدولي".

"مرحلة أكثر ترويعاً"

قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأربعاء، إن استهداف إسرائيل لمخيم جباليا الثلاثاء هو "آخر وحشية يتعرّض لها سكان غزة".

جاء ذلك في بيان صادر عن غريفيث وهو منسق الإغاثة بحالات الطوارئ، عقب زيارته التي امتدت ليومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المسؤول الأممي إلى "مقتل العديد من المدنيين جراء هجمات إسرائيل على مخيم جباليا"، مشيراً إلى أن "هذه الحرب باتت في مرحلة أكثر ترويعاً".

كذلك عبّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، عن "فزعه" بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا، ودعا إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف بوريل في بيان على منصة إكس: "يجب تطبيق قوانين الحرب والإنسانية دائماً، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.