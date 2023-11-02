قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الخميس، إن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في قطاع غزة "اضطُرّ إلى التوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية رغم كل تحذيراتنا للمؤسسات المعنية والمجتمع الدولي".

وأضاف في منشور على حسابه الرسمي في موقع إكس، أن "على المجتمع الدولي أن يختار بين ترك المرضى يموتون عمداً وأن تُنقَذ حياتهم"، وقال: "الخيار الوحيد بخلاف إنقاذ حياة المرضى هو ترك المرضى ليموتوا عمداً، من يستطيع قول ذلك؟".

وأوضح الوزير: "نحن في تركيا على استعداد لتقديم كل الدعم لمواصلة علاج مرضى السرطان الذين خرجوا قسراً من المستشفى التركي-الفلسطيني بسبب نقص الموارد".

وقال: "مستعدون لنقل مرضى العناية المركزة الآخرين من الأطفال والكبار في غزة الذين هم بحاجة إلى العناية المكثفة، وفقاً للتقييم اللازم، إلى بلادنا في أقرب وقت ممكن، من خلال توفير التنسيق".

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من الجيش الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان أن المستشفى هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، ولفتت إلى أن عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود ارتفع إلى 16 من أصل 35.

وقالت إن "حياة 70 مريضاً بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، إذ يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض".

وأضافت: "مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة جراء نفاد الوقود".

ومنذ 27 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.