ارتكبت إسرائيل، يوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في حق أهالي مدينة غزة، بقصف مربع سكني في مخيم جباليا بستّ قنابل، تعادل القدرة التدميرية لكل واحدة منها طناً من مادة TNT. وهو ما أدى إلى ارتقاء نحو 400 شخص بين قتيل وجريح، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ثم ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أخرى في جباليا في اليوم التالي، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة المئات، وقد وصل عدد ضحايا المجزرتين إلى 1000 ضحية بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

تأتي هذه المجزرة بعد أيام قليلة من مجزرة مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى. وهذا ما يثير ردود فعل دولية مُدينة للعدوان الإسرائيلي، بلغت في عدد من الدول حد قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفراء الإسرائيليين، ما يطرح السؤال إذا عمّا كانت إسرائيل تتجه نحو عزلة دولية.

طرد للسفراء وقطع للعلاقات

وكردِّ فعلٍ على المجازر الإسرائيلية في غزة، قررت وزارة خارجية دولة بوليفيا، يوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب. وفي بيان له، أعلن نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني، أن بلاده "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضاً وتنديداً بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة".

وبالتزامن مع ذلك، استدعت كل من كولومبيا وتشيلي سفيريهما في تل أبيب للتشاور، بسبب العدوان المستمر على القطاع المحاصر. واتهم الرئيس الكولومبي إسرائيل بارتكاب "مذبحة للشعب الفلسطيني".

ونددت الدول الثلاث الواقعة في أمريكا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وأدانت مقتل المواطنين الفلسطينيين.

ولحقت الأردن بركب الدول الثلاث، حين قررت، الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الوزير أيمن الصفدي "قرر استدعاء السفير الأردني في إسرائيل (غسان المجالي) إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمُدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة".

وأضاف أن تلك الحرب "تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

انتقادات وإدانات دولية

وكان أحد أشد الانتقادات التي وُجهت إلى إسرائيل من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين قال إن "إسرائيل فقدت تماماً عقلية الدولة وباتت تتصرف كتنظيم". وطالب أردوغان بضرورة إيقاف عدوان الدولة العبرية في أسرع وقت.

وأوضح أردوغان أن "الإدارة الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع منذ 25 يوماً بدعم غير مشروط من أوروبا وأمريكا". وأضاف أنه "لن تنال الإنسانية والعالم أي خير من مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان الذين لا يرفعون أصواتهم ضد المذابح الإسرائيلية".

من جانبها أيضاً، وجهت النرويج انتقاداً شديد اللهجة إلى إسرائيل، حين صرح رئيس وزرائها يوناس جار ستوره، الأحد، بأن "إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، حيث كان رد فعلها على هجوم حركة حماس الفلسطينية غير متكافئ".

وأضاف ستوره أن "القانون الدولي ينص على أن رد الفعل على مثل هذا الهجوم يجب أن يكون متكافئاً"، وبالتالي "يجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماماً، أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الحد بكثير في غزة".

وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب"، وذلك "نظراً إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين".

هل يتجه العالم نحو عزل إسرائيل؟

وعلى الرغم من أن إسرائيل تشهد دعماً غير مشروط من حلفائها في الغرب، ومن خلال التعبير عنه عرقلت الولايات المتحدة صدور قرار أممي بشأن الهدنة الإنسانية من مجلس الأمن، ما دفع نحو طرح القرار على الجمعية العامة، وهناك برز داعمو إسرائيل كأقلية.

ويوم الأحد، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الطارئة التي عقدتها، الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية والبعثة الدائمة لفلسطين، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية.

وتشير هذه النتائج، بالإضافة إلى الانتقادات التي تعرضت لها إسرائيل، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وسحب السفراء، والمظاهرات التنديدية ضدها، إلى بدء اتجاه دول في العالم نحو عزل إسرائيل. وهو ما يؤكده مقال لمجلة ماريان الفرنسية، أن السبب وراء التعاطف مع فلسطين في العالم هو كونها أصبحت رمزاً للنضال ضد الهيمنة، وهو ما يدفع إسرائيل نحو العزلة الدولية.

وتسارع الولايات المتحدة لتدارك اتساع دائرة هذه التوترات الدبلوماسية التي نشبت مع إسرائيل، ولهذا يتوجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الجمعة، في إطار جولة شرق أوسطية، وسيحلّ على الأردن بعدها بجدول أعمال على رأسه ملف العلاقات الدبلوماسية.