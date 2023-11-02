لطالما انتظر اللبنانيون في الجنوب موسم قطاف الزيتون من عام إلى آخر، لكن المواجهات المسلحة عند الحدود مع إسرائيل حرمت كثيرين منهم فرحة جمع المحصول، خصوصاً في البلدات الواقعة عند الشريط الحدودي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم تشهد الحدود الجنوبية للبنان قصفاً متبادلاً يومياً بين مقاتلي حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة، على أثر الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من ذات الشهر.

التصعيد العسكري على تلك الحدود البالغ طولها نحو 100 كم، حرم بعض السكان والمزارعين الوصول إلى البساتين، فيما أبى البعض الآخر إلا أن يجني محصول هذه الزراعة الأساسية في تلك المنطقة من البلاد.

مصدر رزق ورمز للصمود

يُعتبر الزيتون مصدر رزق لكثير من العائلات عبر بيع الإنتاج من الثمار والزيت، فيما يعتمد آخرون عليها لتأمين حاجتهم المنزلية، كما يشكّل زيت الزيتون ركناً أساسياً في المطبخ اللبناني لدخوله في معظم الأطباق.

وفضلاً عن كل ذلك، فشجر الزيتون عند كثيرين ثقافة وأسلوب حياة، ورمز للصمود على الأرض، خصوصاً في جنوب لبنان الذي عانى الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من عقدين (1978-2000).

إسرائيل انسحبت من جنوب لبنان عام 2000 بعدما واجهت طوال سنوات احتلالها مقاومة مسلحة من فصائل وطنية وإسلامية عديدة أبرزها حزب الله، إلا أنها لا تزال تحتلّ مساحة صغيرة فيه هي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وجزء من قرية الغجر.

تحت أنظار موقع إسرائيلي

عند أطراف بلدة شبعا، يُصِرّ المواطن "محمد عبد الكريم" (65 عاماً) على جني ثمار أرضه الواقعة قبالة موقع عسكري إسرائيلي، رغم أن المنطقة تشهد ربما يومياً مواجهات مسلحة بالصواريخ والقذائف.

قال عبد الكريم: "رغم الصعاب والآلام نأبى إلا أن نقطف زيتوننا (...)، نحن في هذه المنطقة اعتدنا العذاب منذ احتلّ الصهاينة فلسطين عام 1948".

وأضاف: "إرادة الشعوب دائماً أقوى من الطائرة والمدفع والصاروخ، لأننا نحن أبناء هذه الأرض (...) لا نتخلى أو نبعد عنها مهما كان الثمن".

وتابع عبد الكريم: "الوضع الاقتصادي في لبنان متردٍّ منذ سنوات، وكثيرون ينتظرون موسم الزيتون لتأمين رزقهم، والبعض محروم من ذلك هذه الأيام بسبب الاعتداءات الإسرائيلية".

ودعا "المسؤولين إلى التعويض أو التوصل إلى هدنة، ريثما ينتهي قطف الزيتون، لأن كثراً يعتمدون على هذه الزراعة في معيشتهم".

صعوبة الوصول إلى البساتين

أما عبدو هاشم (60 عاماً) فعجز عن الوصول إلى بستانه في محيط مزارع شبعا المحتلة، واكتفى هذا العام بقطاف عدد قليل من الأشجار القريبة من منزله.

وقال: "الخسائر كبيرة نتيجة عدم تَمكُّننا من الوصول إلى أرضنا (بسبب القصف)، التي فيها مئات أشجار الزيتون المعمرة، وقد حان موعد قطافها".

وتَخوَّف هاشم من تساقط ثمار الزيتون على الأرض في الأيام المقبلة إذا لم يتمكن من الوصول إليها، ودعا قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" إلى المساهمة في معالجة الأمر.

40 ألف شجرة زيتون

من جانبه ذكر وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، أنه "حسب مسح أولي، فإن ما لا يقل عن 40 ألف شجرة زيتون احترقت بالكامل نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

وأشار الوزير إلى أن "آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والحرجية احترقت نتيجة القصف الإسرائيلي، خصوصاً بالقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً".

وأكّد أن هذا الواقع أثّر سلباً في موسم إنتاج الزيتون والزيت جنوبيّ البلاد، لا سيما وأن عدداً كبيراً من المزارعين لم يستطع الوصول إلى حقوله لجني المحصول بسبب تلك الاعتداءات ومخاطرها على أرواحهم.

والزيتون زراعة أساسية في لبنان بنحو 13.5 مليون شجرة، تشكّل نحو 5.4% من مساحة البلاد البالغة 10452 كيلومتراً مربعاً، وتنتج هذه الأشجار سنوياً 100-200 ألف طن من الزيتون.

ووفق بيانات رسمية، يُستخدم نحو 30% من هذه المحاصيل زيتوناً على مائدة الطعام، أما الـ70% المتبقية فيُستخرج منها الزيت، إذ تراوح الكمية سنوياً 15-25 ألف طن، يُصدَّر منها نحو 5 آلاف طن.