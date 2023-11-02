أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأربعاء، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9227 شهيداً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات وإصابة 23516 مواطناً بجروح مختلفة.

وقال القدرة إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، راح ضحيتها 256 شهيداً، ما رفع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية إلى 965". وتابع القدرة: "تلقينا 2060 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1150 طفلاً، منذ بدء العدوان على غزة".

وأشار إلى "استشهاد 135 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". واتهم إسرائيل بـ"تعمُّد استهداف أكثر من 100 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزاً للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

وتابع القدرة: "الاحتلال يمنع إجلاء الجرحى من مستشفيات شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، وذلك بقطع الطرق الواصلة بين شمال غزة وجنوبها وصولاً إلى معبر رفح البري".

وحذّر من "كارثة صحية" جراء توقف المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى الإندونيسي (شمال)، وقرب توقف المولد الرئيسي في مجمّع الشفاء الطبي بغزة. وناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني وتزويده بالوقود لإنقاذ حياة مرضى السرطان داخله.

وطالب القدرة المجتمع الدولي "بتوفير ممر آمن لخروج أعداد كبيرة من الجرحى من الحالات الخطيرة والمعقدة التي لا يتوفر لها علاج داخل قطاع غزة". ودعا الأطراف كافة إلى توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود ودخول الوفود الطبية لقطاع غزة.

وفي اليوم الـ27 من الحرب على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة أنحاء متفرقة من القطاع، وذلك في أعقاب مجزرة ثانية ارتكبها بمخيم جباليا، وحسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين إلى 1000 شخص "ما بين شهيد وجريح ومفقود".

اشتباكات مع المقاومة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، الخميس، في بيانات منفصلة، استهداف دبابات وجرافات إسرائيلية متوغلة في قطاع غزة.

وقالت الكتائب: "استهدفنا دبابتين وجرافتين وآليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتَي الياسين 105". وأضافت :"استهدفنا دبابة صهيونية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك (وسط) بقذيفة الياسين 105".

وتابعت :" مجاهدو القسام استهدفوا مجموعةً من جنود العدو في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد"، وذكرت أن عناصر من الكتائب "دمرت آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي".

كما دمّر مقاتلو القسام ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105". والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمّقَت توغُّلها" داخل شمال ووسط القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، ارتفاع حصيلة قتلاه خلال التوغل البري إلى 18، وارتفاع الحصيلة الكلية لجنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 332. كما أعلن الجيش إصابة إحدى مجنداته من كتيبة كراكال بجروح خطيرة الخميس، خلال عملية عسكرية في منطقة لواء باران عند الحدود المصرية. ولم يُورِد الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الحادثة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان آخر، إنه شن ما يزيد على 12000 غارة في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

القصف يتواصل على غزة

وواصل جيش الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بقصف عبر الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، تركز على شمال غرب. واستُشهد طفل، وأُصيب مواطنان على الأقل، اليوم "الخميس"، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربي شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.

كما استُشهد 5 مواطنين على الأقل، وأُصيب العشرات، صباح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف بعدة صواريخ محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة لـ"أونروا" في مخيم الشاطئ، غربي غزة، التي تضم آلاف النازحين.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية مدرسةً تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بقنابل دخانية، وفق مقطع فيديو وثّقه الناشط الفلسطيني أحمد حجازي، فيما قالت قناة "الأقصى" المحلية، إن "طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة للوكالة في مخيم الشاطئ بالفسفور الأبيض المحرّم دولياً".

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الشامي قرب مسجد السلام في حي الصبرة بغزة.

وأفادت "وفا" بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت "سلسلة غارات عنيفة" على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وحي الكرامة، في شمال غربي القطاع. وأكدت أن الطائرات الحربية والمدفعية قصفت بشكل مكثف المنطقة الجنوبية لمدينة غزة، مشيرة إلى تواصل الغارات كذلك على مخيم الشاطئ ومحيطه وحي النصر والشيخ رضوان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية "بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي جرى إخلاؤه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه"، حسب الوكالة.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الخميس، على محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي "تل الهوا" جنوب غزة. وأفادت "وفا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يوجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى".

وأوضحت أن "جمعية الهلال الأحمر أكدت سابقاً أنها لن تخلي المستشفى، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة".

استهداف مدرسة بقنابل فسفورية

استهدفت مقاتلات إسرائيلية مدرسةً تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، الخميس، بقنابل دخانية وفق ما ظهر فيديو بثّته وسائل إعلام.

وظهر في الفيديو قنابل يخرج منها دخان كثيف وهي تُلقى في ساحة مدرسة الوكالة التي يأوي إليها عدد من النازحين بسبب الغارات المكثفة التي تشنها طائرات إسرائيلية على قطاع غزة.

20 ألف جريح في غزة لا يتلقون رعاية

في سياق متصل، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما أُخرجت ، الأربعاء، أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر" من الجيش الإسرائيلي.

وإذ أوضحت "أطباء بلا حدود" أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، وطالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بالمغادرة.

كان مسؤول مصري قد أعلن تمكن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة، الأربعاء، خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق للأمم المتحدة والكثير من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.

7500 أجنبي سيغادرون غزة

وأفادت وكالة رويترز باستعداد المزيد من الرعايا الأجانب لمغادرة قطاع غزة، اليوم "الخميس"، فيما قالت حكومة حركة حماس إن 195 فلسطينياً على الأقل قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، وهي ضربات تقول إسرائيل إنها قتلت قياديين في الحركة.

وعبَر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب، من بين قائمة مبدئية ضمّت 500 أجنبي، والعشرات من سكان القطاع المصابين بجروح خطيرة إلى مصر، أمس "الأربعاء"، بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس.

وقال مسؤولو حدود في غزة إن معبر رفح الحدودي سيُعاد فتحه، اليوم، حتى يتمكن المزيد من الأجانب من الخروج. وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 7500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيغادرون القطاع على مدى أسبوعين تقريباً.

وتواجه المستشفيات صعوبات بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى إغلاق أبواب بعضها بما في ذلك المستشفى الوحيد في غزة لعلاج السرطان. وترفض إسرائيل السماح للقوافل الإنسانية بإدخال الوقود بمزاعم أن مقاتلي حماس سيستخدمونه لأغراض عسكرية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى الإندونيسي لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود.