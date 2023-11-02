سياسة
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342 من بداية العام.. 4 شهداء بالضفة يرفعون الحصيلة إلى 134 وحملة اعتقالات
استُشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 134. كما شنّ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة تركزت في عدة محافظات.
342 من بداية العام.. 4 شهداء بالضفة يرفعون الحصيلة إلى 134 وحملة اعتقالات
قوات الاحتلال تهدم جداراً وإسطبلاً للخيل في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة / صورة: وسائل التواصل
2 نوفمبر 2023

استُشهد 4 فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، وأُصيب آخرون بينهم 4 في حالة خطرة، عقب اقتحام قوات الاحتلال محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية، إضافةً إلى اعتقال العشرات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فتى وشاباً استُشهدا برصاص قوات الاحتلال متأثرين بإصابتهما الحرجة، كما أصيب آخرون في مدينة البيرة.

وفي قلقيلية، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما استشهد الطفل حمدان عمر حمدان (14 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاثنين الماضي في نابلس.

ومع ارتقاء المواطنَين، اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام إلى 342، بينهم 134 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع بدء عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، (رسمية)، عن مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربين" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، الشابين محمد عرمان وخالد بعيرات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي نزال بمدينة قلقيلية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن.

1900 أسير في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم، 65 فلسطينياً على الأقل من مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم سيدتان.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، "رافقتها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيمَي عقبة جبر، جنوب أريحا، وعين السلطان شمالاً، واعتقلت مجموعة من المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان، ودفعت بتعزيزات نحو بلدة عنبتا، قضاء طولكرم، بعد اقتحامها من قوة خاصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنَين أنس أبو زنيد وأشهب العملة، بعد أن دهمت منزليهما في مخيم شعفاط، شمال المدينة المحتلة، كما هدمت جداراً وإسطبلاً للخيل في بلدة بيت حنينا شمالي القدس أيضاً.

وبذلك ترتفع حصيلة حملات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إلى نحو 1900 حالة اعتقال، تشمل مَن اعتُقلوا من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط واحتجاز أفراد من عائلاتهم رهائن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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