دعا رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية لإبداء رد فعل قوي إزاء مقتل صحفيين في أثناء تأدية واجبهم في غزة.

وقال ألطون في منشور على منصة إكس، الخميس، إن 38 صحفياً استُشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وشدد على أنه "من غير المقبول" شن الهجمات التي يُقتل فيها الأطفال والنساء وكبار السن والصحفيون والعاملون بمجال الصحة، وتُنتهك فيها حقوق الإنسان وتُتجاهل حرية الصحافة.

وقال: "في الوقت الذي تنبغي فيه مناقشة حرية الصحافة والتعبير، فإننا نتحدث عن حماية أرواح الصحفيين، هذا وحده يكشف مدى الوحشية".

وأكد ألطون أن حماية حقوق الإعلاميين العاملين في غزة هي مسؤولية تقع على عاتق كل من يؤمن بالديمقراطية والحرية.

وتابع: "مرة أخرى، نستذكر باحترام ورحمة الإعلاميين والمدنيين الذين فقدوا أرواحهم، وندعو إلى إنهاء هذه الهجمات على الفور".

والأربعاء، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكَبة بحق الصحفيين، خلال أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتةً إلى التدمير المتعمَّد لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمِّرة على غزة، استُشهد خلالها ما لا يقل عن 8805 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلاً، وأُصيب نحو 22219​​​​​​​، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.