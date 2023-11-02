وقع عشرات الحاخامات الإسرائيليين على رسالة موجهة إلى بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، أكّدوا فيها أن الشريعة اليهودية لا تحظر قصف المستشفيات إذا كان "الأعداء" يستخدمونها في جهودهم العسكرية أو يستخدمون المدنيين فيها "دروعاً بشرية"، مشترطين أن تُرسَل تحذيرات قبل القصف، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

وورد في الرسالة التي نقلتها القناة 14 الإسرائيلية: "نشدّ بإخلاص على أيادي الجنود والقادة ليخوضوا بشجاعة وحكمة معركة الرب وينتصروا".

وكتب الحاخامات: "من الانكسار والألم الرهيب، سننهض أقوى بعون الرب، سينهض شعب إسرائيل بشجاعة ليضرب أعداءه".

ورغم أن الرسالة أشارت إلى ضرورة إرسال تحذيرات مسبق للسكان، حمّل الحاخامات المسؤولية عن مقتل المدنيين لمن وصفوهم بـ"القتلة الذين يختبئون خلفهم"، وفقاً للمصدر نفسه.

وشارك الصحفي الإسرائيلي اليميني عميت سيغال نسخة من الرسالة على حسابه الرسمي على تليغرام، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أيام من ادعاء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن حماس "حوّلت المستشفيات إلى مراكز قيادة ومخابئ لإرهابييها وقادتها".

تاريخ طويل من التحريض

ضمّت قائمة الموقعين على الرسالة عدداً من الحاخامات المعروفين بآرائهم المتشددة ومعاداتهم للفلسطينيين والتحريض ضدهم، وأحد أبرز هؤلاء دوف ليور الحاخام اليميني والزعيم الروحي لما يُعرف بحركة "الصهيونية الدينية"، كما يُعرف بأنه الزعيم الروحي لإيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وأحد أشدّ ساسة إسرائيل تطرفاً.

ودعم ليور دائماً استمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، انطلاقاً من عدم اعترافه بحق الفلسطينيين في امتلاك الأراضي.

وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أصدر ليور "حكماً دينياً" يسمح بتدمير القطاع بأكمله، ويُعفي الجنود الإسرائيليين من ضرورة التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وصرّح بأنه "لا بأس بقتل المدنيين الأبرياء وتدمير غزة".

كان الحاخام تسفي يسرائيل تاو البالغ 86 عاماً، من الموقعين أيضاً، وقد أثار الرجل العام الماضي جدلاً بعدما زعمت عدة نساء أنه اعتدى عليهن جنسيّاً، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وشملت قائمة الموقّعين كذلك الحاخامين يتسحاق جينسبيرغ (المولود بالولايات المتحدة) ومئير مازوز (المولود بتونس)، ولكليهما تاريخ طويل من معاداة العرب والتحريض عليهم وتبنّي أفكار متشددة.

نفي قاطع وتحذير

قبل أيام حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من "نية مبيَّتة" للجيش الإسرائيلي تجاه مستشفى القدس في قطاع غزة، بعد "تهديدات" متكررة بضرورة إخلائه.

وقال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في بيان الأحد: "نحذّر من النية المبيتة للاحتلال الإسرائيلي في استهداف مستشفى القدس بعد تركيزه المستمرّ على استهداف محيطه وإحداث أضرار متعددة به".

وتزعم إسرائيل أن حركة حماس الفلسطينية تعمل في أنفاق تحت المستشفيات وغيرها من المباني المدنية، وأنه "من أجل هزيمة حماس، علينا تفكيك أنفاقها تحت الأرض".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأُصيبَ نحو 22219​​​​​​​، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.