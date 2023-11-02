هاجم مستوطنون إسرائيليون الخميس، قرية جيت غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا حقولاً، بعد مقتل جندي في جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طولكرم.

وقال شهود عيان إن مستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على مركبات ومنازل، وأضرموا النار في حقول زراعية، مشيرين إلى أن قوات من جيش الاحتلال والشرطة كانت في الموقع دون منع الهجوم، فيما أُغلق الطريق أمام المركبات الفلسطينية.

كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت الخميس، مقتل جندي إسرائيلي إثر انقلاب سيارة كان فيها، تعرّضت لإطلاق نار شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت بانقلاب سيارة مستوطنين بعد تعرُّضها لإطلاق نار قرب بيت ليد المجاورة لطولكرم في شمال الضفة الغربية، فيما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي القتيل وهو يرتدي زيّ الجيش الإسرائيلي.

390 اعتداءً خلال أكتوبر

في سياق ذلك، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الخميس، إن المستوطنين نفّذوا 390 هجوماً في الضفة الغربية المحتلة، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وتهجير 9 تجمعات سكانية بدوية.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن عدد الاعتداءات التي نفذها المستعمرون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "بلغت 390 اعتداء، وتسببت باستشهاد 9 فلسطينيين 6 منهم في بلدة قصرة".

كما أسفرت هجمات المستوطنين عن تهجير 9 تجمعات فلسطينية بدوية، تتكون من 100 عائلة تشمل 810 أفراد من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، وفقاً للتقرير.

ودمّر المستوطنون 712 شجرة وخربوا مساحات شاسعة من الأراضي، حسب الهيئة التي لفتت إلى أن هذه الاعتداءات جاءت في ظلّ عدوان إسرائيلي مستمرّ على غزة.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات يومية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع العدوان، يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمّرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 8805 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.