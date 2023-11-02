أعلن رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH​​​​​​​" بولنت يلدرم، أنهم سيبدؤون مسيرة بالسيارات، الجمعة، نحو قاعدة إنجرليك الأمريكية، في ولاية أضنة (جنوب) من أجل الدعوة إلى إعلان وقف إطلاق نار في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في إسطنبول، الثلاثاء، تحت عنوان "قافلة الحرية من أجل فلسطين"، أظهر خلالها خريطة تشير إلى الوجود العسكري الأمريكي في العالم.

وتوجه يلدرم، إلى سكان أوروبا والولايات المتحدة، قائلًا: "الصهيونية احتلّتكم، فهؤلاء لا يلقون القنابل على فلسطين فقط، ولكن يستعمرونكم أيضاً، فأكبر أرض تحتلها الصهيونية هي الأرض التي يعيش عليها الشعب الأمريكي".

وطالب سكان إسرائيل بالإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد يلدرم: "سنتوجه نحو قاعدة إنجرليك، أيها الشعب التركي انتفض، وانطلِقوا بالآلاف، لا تبقوا في منازلكم، ولا تناموا، ولا تغفوا، فالأطفال يُقتلون، وإذا بقيتم صامتين على مقتل هؤلاء الأطفال سيحدث نفس الأمر لأطفالنا".

وشدد على ضرورة وقوف الجميع دون تمييز بين دين ولغة وعِرق إلى جانب الشعب الفلسطيني.