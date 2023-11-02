سياسة
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ألمانيا تحظر أنشطة "حماس" وتحل شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى
قررت الحكومة الألمانية حظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية في البلاد، وحلّ شبكة أخرى تدافع عن الأسرى الفلسطينيين، إذا أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن الأولى "تسعى لتدمير إسرائيل" فيما تنشر الثانية دعاية معادية للسامية.
ألمانيا تحظر أنشطة "حماس" وتحل شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى
وزيرة الداخلية الألمانية تعلن حظر أنشطة "حماس" في البلاد / صورة: AFP
2 نوفمبر 2023

حظرت الحكومة الألمانية أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، كما حلّت شبكة تدافع عن الأسرى الفلسطينيين.

وأعلنت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حظر أنشطة حركة "حماس" وحل شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى، المؤيدة للفلسطينيين.

وكشفت فيزر في بيان الخميس، عن أن المستشار الألماني أولاف شولتز، اتخذ قراراً قبل 3 أسابيع بشأن أنشطة "حماس" و"صامدون" في البلاد.

واتهمت الوزيرة "حماس" بـ"السعي لتدمير دولة إسرائيل"، وقالت إن دعاية الحركة في ألمانيا تظهر بشكل خاص في "السلوك العدواني خلال المظاهرات والهجمات على المؤسسات والمنازل اليهودية".​​​​​​​

وقالت: "بصفتي وزير الداخلية، أعلن اليوم أننا حظرنا أنشطة (حماس) وحل شبكة (صامدون) في ألمانيا".

وفي ما يتعلق بشبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى، قالت الوزيرة إنها شبكة دولية "تنشر دعاية معادية لإسرائيل وللسامية" تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على قطاع غزة، قتل خلالها 9061 شهيداً و3760 طفلاً و2326 سيدة، وأصاب 32 ألف شخص، كما قتل 134 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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